南海不是北京的海上帝國 龐培歐批陸非法主張與霸凌

美國國務卿龐培歐13日表示，根據國際法，美國正在強化美國對南海海權主張的政策，拒絕北京的威嚇、霸凌和海上帝國的主張。

龐培歐表示，北京聲稱在南海擁有大部份離岸資源是非法的，為控制這些資源所實施的霸凌也是非法。

龐培歐透過國務院發布聲明指出，美國擁護自由開放的印太地區，也會在重要且尚有爭議的南海地區，強化美國的政策。

龐培歐也在推特表示，中國大陸沒有法律依據，便強行將其意志施加在南海，想從東南亞國家沿海地區獲取資源。

根據聲明，美國主張在南海地區維持和平穩定，並依據國際法維護海上自由與貿易往來，反對任何以脅迫或武力解決爭端的意圖。

龐培歐表示，美國與遵守國際秩序的盟友和合作夥伴，共享長期而持久的利益；目前這些共同利益，受到中華人民共和國前所未有的威脅，中共以脅迫手段破壞東南亞沿海國家在南海的主權，霸佔海上資源。

龐培歐表示，中國大陸2009年宣布「九段線」，宣稱其在南海的主張，但這已遭到國際仲裁庭拒絕，認為中國大陸的主張沒有國際法依據。

龐培歐表示，北京騷擾菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和印尼等水域，並宣傳完全淹沒在水裡的曾母暗沙為中國大陸最南端領土，根據國際法，北京不能據此主張任何合法的海事權利。

龐培歐表示，世界不允許北京將南海視為其海上帝國，美國將與東南亞盟國與夥伴一起，按照國際法所規定的權利和義務，維護其對海上資源的主權，拒絕北京在南海或更廣泛的地區推動「可能造成權利」的努力。