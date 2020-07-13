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泰國景點外國人票價是本國人10倍 網友怒轟
曼谷郵報報導，泰國許多景點對外國人收取的票價是本國人的10倍，使事後得知真相的網友深感不滿，在社交網站設立專頁，請網友分享雙重價格的照片，希望公開這件事，促使泰國景點票價公平透明。
網友設立臉書粉絲專頁「泰國雙重價格」（2PriceThailand），6月16日設立以來已有6800人追蹤。另外還設立推特帳號「泰國雙重價格」（Two Price Thailand），目前已有2100人追蹤。
泰國景點經常在票價告示牌上用泰文寫著泰國人票價，外國人根本看不懂，往往事後才知道泰國人票價便宜得多。
例如，泰國南部喀比府知名景點翡翠池，外國人票價200泰銖（約台幣187元），本國人只要20泰銖（約台幣19元）。
北部彭世洛府普欣隆高國家公園，外國人票價500泰銖（約台幣468元），本國人40泰銖（約台幣37元）。
清邁茵他濃國家公園，外國人票價300泰銖（約台幣280元），本國人50泰銖（約台幣47元）。
臉書粉專「泰國雙重價格」管理員貝羅是長年旅居泰國的英國人，他說：「一些泰國景點隱瞞雙重價格，這不公平。如果他們想對外國人收兩倍票價，那是他們的事，但不要偷偷摸摸羞辱人。許多泰國人和外國人都同意，雙重票價會傷害泰國本身及其旅遊業的形象。」
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