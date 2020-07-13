職場性騷擾惹禍 法國遊戲大廠Ubisoft高層大地震

法國遊戲大廠Ubisoft因公司內部數起職場性騷擾投訴，導致3名公司高層遭替換。儘管Ubisoft近期因疫情關係業績大漲，但因公司內部爆出多起性騷擾疑雲，迫使執行長下令徹查。近日結果出爐，Ubisoft宣布將有三名公司高層去職負責，盼為公司形象止血。

Ubisoft為1986年於法國成立的電子遊戲開發與發行商，是全球數一數二大的遊戲開發商。近年來的代表作包含最廣為人知的《刺客教條》系列，與其他遊戲如極地戰壕、虹彩六號：圍攻行動、看門狗和全境封鎖等，都在全球熱賣。公司總資產約44億歐元。

根據英國《衛報》報導，因為有人在網路上爆料Ubisoft內部的性騷擾問題氾濫，Ubisoft在上個月開始展開全面的公司內部調查。Ubisoft也在近日公布調查結果，宣布重大人事異動，導致高層大地震。

《金融時報》指出，將離職的包含創意長阿斯科埃和加拿大工作室主任馬拉特。而人資長柯爾尼也因為Ubisoft打算重整人資部門與策略，自行決定離開現職。執行長吉勒莫也將暫時接管創意團隊，因為該團隊是整起事件的調查重心。

吉勒莫表示，Ubisoft與他本人完全不允許這種「有毒」的行為，他也誓言要對公司文化進行徹底的改造，以杜絕相關文化。但儘管相關事件重創Ubisoft形象，其公司股價自1月以來仍因為疫情關係大漲將近25%。

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