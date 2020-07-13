影／聖地牙哥軍港釀火災 攻擊艦爆炸造21傷

美國加州聖地牙哥母港的美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）12日驚傳爆炸起火，到目前為止，至少有21人受傷送醫，大都是吸入性嗆傷和輕微燒傷。

根據《路透社》報導，美國海軍官員證實，「好人理查」號上週日發生大火，而火警傳出後90分鐘內，停在附近的「費茲傑羅」號（USS Fitzgerald,DDG-62），還有「拉塞爾」號等兩艘驅逐艦（USS Russell,DDG-59）已移往較遠的碼頭。聖地牙哥消防隊員不斷在軍艦旁灑水灌救，兩棲攻擊艦依舊不斷竄出濃濃黑煙。

根據聖地牙哥消防部門的說法，「好人理查」號在當地時間上午9時左右傳出火警。所幸艦上的火警應變迅速得宜，再加上靠港維修與疫情期間，好人理查號只留下少量官兵，因此滿載水兵超過1,000人的戰艦，火災當下只有160人在艦。