美中關係緊張 兩國駐巴西大使網戰、互罵

美中關係緊張，讓近日兩國駐巴西大使也按耐不住情緒，在推特上展開激烈論戰。

10日美國駐巴西大使查普曼(Todd Chapman)，轉推了一則國務院以葡萄牙語發布的貼文；該文指控中國共產黨在新疆針對維吾爾族和其他少數族裔女性進行不人道的的強制節育，試圖進行種族清洗。

查普曼表示：「我們絕不能沉默。」

而在11日，美國大使館推特引述聯邦調查局(FBI )局長雷伊(Christopher Wray) ，指控北京以金錢利誘在美國大學工作的中國科學家，「暗地將聯邦政府資助的寶貴研究，知識和發明帶回中國」。推文還寫道：「在巴西也是這樣嗎？」

中方也不甘示弱，駐巴西大使楊萬明也於12日在推特開砲。他說：「這傢伙來到巴西別有陰謀，為的就是以謠言和謊言詆毀中國。我們建議你趕快收手，你們想要以小博大，還差得遠呢。」

推特上的言語交鋒，僅是美中角力的冰山一角。中國政府10日表示，美國政府決定制裁三名在新疆侵犯人權的中國共產黨官員後，中方也將對美方進行報復。

不過就三國關係來看，巴西與美國較為親近。巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在確診新冠肺炎之前，還在7月4日美國國慶日與查普曼一同慶祝。