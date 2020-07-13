馬利反政府示威 警方開槍鎮壓至少12人喪命

西非國家馬利近來動盪不安，多名反對派領袖遭捕，而腹背受敵的總統凱塔11日宣布解散憲法法庭，並表示不排除部分選區重選，盼平息示威；但反對派組織「6月5日運動」（June 5 Movement）不領情。

中央社引述法新社報導，憲法法庭因推翻今年稍早的國會大選初步結果引發爭議，馬利各大城市示威不斷，10日演變為暴力事件。首都巴馬科11日再度發生衝突事件，示威民眾不滿聖戰士衝突長期以來遲遲無解、經濟表現不佳、政府看似貪腐無能，因而要求總統下台。

當局則表示，過去兩天政府掃蕩一支已知為「6月5日運動」的聯盟，逮捕6名反對派人士，期間，軍警向示威者發射催淚彈及開槍，最少12死。

路透報導，凱塔2013年上任、2018年勝選連任，本應同年舉行的國會選舉經過長時間延宕，終於在今年3月舉行，由凱塔所屬政黨勝選。但這是因為法院推翻約30個席次的初步選舉結果，凱塔所屬政黨候選人有多人因此上榜，被視為是國內這場危機的導火線。

凱塔表示，已經撤銷憲法法庭所有剩餘成員的資格，下周可重新提名法官。

馬利鄰國憂心，這場動亂恐進一步造成國家不安，並危及一場在西非沙赫爾地區打擊伊斯蘭叛亂人士的聯合軍事行動。