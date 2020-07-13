波蘭大選二輪投票 出口民調：現任總統微幅領先
波蘭12日舉行總統大選第二輪投票。出口民調顯示，現任總統杜達（Andrzej Duda）得票率領先首都華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）不到一個百分點。兩人有明顯的政治分歧，選舉結果會影響波蘭與歐盟的關係。
民意調查機構易普索的出口民調結果顯示，波蘭執政黨法律正義黨（Law and Justice Party）的盟友杜達，預計獲得50.4%選票。代表主要反對黨公民議壇（Civic Platform）參選的佐薩斯科斯基，可望奪下49.6%選票。
易普索的出口民調顯示兩人得票相當接近，但因為出口民調的誤差範圍是正負2個百分點，所以究竟誰能贏得總統大位，恐怕要等到官方計票結果出爐才能確定，且結果將影響與歐盟關係。
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