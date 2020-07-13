快訊

疑遭老公背叛 梁文音驚傳結束4年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄國遠東區首長被捕 4萬人示威怒吼：普亭下台！

世界日報 / 編譯中心╱綜合12日電
哈巴羅夫斯克邊疆區11日有大批民眾集會，聲援被捕的地區首長弗格。 路透
哈巴羅夫斯克邊疆區11日有大批民眾集會，聲援被捕的地區首長弗格。 路透

俄羅斯調查人員日前聲稱遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長弗格，下令謀殺數名生意人，將他逮捕。數以百計民眾今天在當地參加第2天的示威，以聲援人氣很旺的弗格。

50歲的弗格9日被捕，目前仍在為期2個月的審前羈押中。他被指涉嫌參與兩起謀殺案和一起謀殺未遂案。其中一起謀殺案的死者是弗格以前的生意夥伴，於2005年在伯力市街頭被槍殺；另一名死者2004年在同一城市被槍殺，兩案均涉及雇用殺手。但弗格否認指控，並稱自己無罪。

弗格被捕的消息11日在當地引發大規模示威，估計有1萬至4萬名示威者，並高呼「普亭辭職」。據報導，示威集會持續四小時，創下紀錄。現場畫面顯示，有示威者穿上印有「自由」、「普亭辭職」等句子的T恤。警方沒有干預，也沒有拘捕任何人。

俄羅斯調查人員9日以涉嫌謀殺，逮捕哈巴羅夫斯克邊疆區首長弗格(右) 。 美聯社
俄羅斯調查人員9日以涉嫌謀殺，逮捕哈巴羅夫斯克邊疆區首長弗格(右) 。 美聯社

塔斯社報導，12日也有約2000民眾穿越市中心遊行至政府總部。地方政府譴責示威者的「挑釁性口號」，敦促人們展現「常識」，提醒在疫情之下，當局禁止所有集會。

弗格2018年代表民族主義派自由民主黨（LDPR）參選區長，囊括70%選票，一舉擊敗執政黨時任區長，這對俄羅斯總統普亭所屬的執政黨來說是一個尷尬結果。

俄羅斯日前舉辦修憲公投，選民壓倒性支持修憲，讓普亭可以掌權至2036年。就在修憲公投通過的數天後，弗格隨即被捕。

普亭 俄羅斯 修憲

延伸閱讀

中俄友好！ 普亭力挺習近平在香港維護國安作為

【每周精摘】「21世紀沙皇」普亭 戰鬥民族面具下的徬徨寡斷

退不了位的沙皇 停滯的俄羅斯

近8成民意支持...俄公投過關 普亭任期可至2036

相關新聞

美軍兩棲攻擊艦爆炸起火 火光濃煙密布至少21傷

據美國官員與地方媒體報導，靠泊在加州聖地牙哥海軍基地的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」今天在當地時間上午8時30分前後爆炸起火，至少21人受傷，目前尚不清楚事故起因。

英議員施壓強生 最快明年底開始禁止安裝華為設備

英國首相強生正面臨議員壓力，可能被迫宣布最快從2021年底起，禁止電信業者在英國5G電信網路中安裝由華為公司製造的新設備。

波蘭總統決選結果 杜達驚險贏得連任

根據今晨出爐的波蘭總統決選99.97%計票結果，現任總統杜達（AndrzejDuda）以些微差距贏得連任，執政陣營將得以...

美中關係緊張 兩國駐巴西大使網戰、互罵

美中關係緊張，讓近日兩國駐巴西大使也按耐不住情緒，在推特上展開激烈論戰。

馬利反政府示威 警方開槍鎮壓至少12人喪命

西非國家馬利近來動盪不安，多名反對派領袖遭捕，而腹背受敵的總統凱塔11日宣布解散憲法法庭，並表示不排除部分選區重選，盼平息示威；但反對派組織「6月5日運動」（June 5 Movement）不領情。

波蘭大選二輪投票 出口民調：現任總統微幅領先

波蘭12日舉行總統大選第二輪投票。出口民調顯示，現任總統杜達（Andrzej Duda）得票率領先首都華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）不到一個百分點。兩人有明顯的政治分歧，選舉結果會影響波蘭與歐盟的關係。

俄國遠東區首長被捕 4萬人示威怒吼：普亭下台！

俄羅斯調查人員日前聲稱遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長弗格，下令謀殺數名生意人，將他逮捕。數以百計民眾今天在當地參加第2天的示威，以聲援人氣很旺的弗格。

首爾市長朴元淳涉性騷擾 50萬人連署反對五日葬

韓國首爾市長朴元淳疑似被控性騷擾後輕生，市府今天舉辦喪禮，但總統府青瓦台官網卻出現反對為他舉行「五日葬」的請願活動，多達50萬人連署。

蘇格蘭防疫成果佳 獨立聲浪再醞釀

蘇格蘭防疫與英國政府不同調卻有好成果，獨立聲浪再起！蘇格蘭僅2500例的確診數遠低於英格蘭的4萬例，相較於其他地區的確診率也非常低，此情況讓首席部長施特金的聲望大增，獨立聲浪也再度醞釀，蘇格蘭政府更在日前宣佈不跟進英國對西班牙開放邊境政策。

蘇丹關心非穆斯林 廢律法無差別對待

蘇丹對非穆斯林決廢除嚴苛的伊斯蘭律法，向人權與平等邁出一大步。蘇丹在前獨裁巴席爾政權1991年掌權後，引進嚴苛的伊斯蘭律法，在鐵腕統治30年後，新聯合政府今終於進行律法改革，宣布伊斯蘭律法將不適用於非穆斯林民眾，也改善伊斯蘭律法中不符合人權的規範。

邁向「碳中合」目標 歐盟擬設統一能源部門

歐洲議會推設立「統一能源部門」，促歐盟各國實現碳中合目標！奧地利的歐洲議員嘉夢日前在一場會議中，提出設立「歐洲統一能源部門」，將協助整合各國現有的能源法規、打造歐盟再生能源中心及促進工業及交通運輸轉型為使用綠色能源，獲得多數議員支持。

敘國救濟管道受限 援助機構憂增悲劇

「限縮救濟管道，將使更多人無法得到救助。」聯合國安理會日前通過敘利亞跨境人道援助更新案，但在中、俄的阻撓下，最後只開放通往伊德利布的「風之門（Bab al-Hawa）」一個通道，原先通往敘利亞阿勒坡的「和平門（Bab al-Salam）」則遭刪減。援助機構表示，限縮救濟通道的決議，會使物資跨境運輸更加困難，恐造成更多的悲劇。

熱門新聞

無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻

印度對台釋出重大善意 傳將派對美重要官員駐台

今天開盤前 五件國際事不可不知

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火 18水手送醫

白宮前高官爆料：颶風過後 川普考慮賣掉波多黎各

美軍兩棲攻擊艦爆炸起火 火光濃煙密布至少21傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。