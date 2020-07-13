俄國遠東區首長被捕 4萬人示威怒吼：普亭下台！

俄羅斯調查人員日前聲稱遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長弗格，下令謀殺數名生意人，將他逮捕。數以百計民眾今天在當地參加第2天的示威，以聲援人氣很旺的弗格。

50歲的弗格9日被捕，目前仍在為期2個月的審前羈押中。他被指涉嫌參與兩起謀殺案和一起謀殺未遂案。其中一起謀殺案的死者是弗格以前的生意夥伴，於2005年在伯力市街頭被槍殺；另一名死者2004年在同一城市被槍殺，兩案均涉及雇用殺手。但弗格否認指控，並稱自己無罪。

弗格被捕的消息11日在當地引發大規模示威，估計有1萬至4萬名示威者，並高呼「普亭辭職」。據報導，示威集會持續四小時，創下紀錄。現場畫面顯示，有示威者穿上印有「自由」、「普亭辭職」等句子的T恤。警方沒有干預，也沒有拘捕任何人。

俄羅斯調查人員9日以涉嫌謀殺，逮捕哈巴羅夫斯克邊疆區首長弗格(右) 。 美聯社

塔斯社報導，12日也有約2000民眾穿越市中心遊行至政府總部。地方政府譴責示威者的「挑釁性口號」，敦促人們展現「常識」，提醒在疫情之下，當局禁止所有集會。

弗格2018年代表民族主義派自由民主黨（LDPR）參選區長，囊括70%選票，一舉擊敗執政黨時任區長，這對俄羅斯總統普亭所屬的執政黨來說是一個尷尬結果。

俄羅斯日前舉辦修憲公投，選民壓倒性支持修憲，讓普亭可以掌權至2036年。就在修憲公投通過的數天後，弗格隨即被捕。