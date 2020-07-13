快訊

疑遭老公背叛 梁文音驚傳結束4年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇格蘭防疫成果佳 獨立聲浪再醞釀

台灣醒報 / 台北報導
蘇格蘭首席部長施特金在防疫期間的成功作為，使其聲望大增。（photo by Twitter）
蘇格蘭首席部長施特金在防疫期間的成功作為，使其聲望大增。（photo by Twitter）

蘇格蘭防疫與英國政府不同調卻有好成果，獨立聲浪再起！蘇格蘭僅2500例的確診數遠低於英格蘭的4萬例，相較於其他地區的確診率也非常低，此情況讓首席部長施特金的聲望大增，獨立聲浪也再度醞釀，蘇格蘭政府更在日前宣佈不跟進英國對西班牙開放邊境政策。

同國防疫不同調

根據《The Local》報導，英國政府日前宣佈，將取消與西班牙的邊境管制，雙方跨境者不用再進行14天隔離，但蘇格蘭政府卻不跟進。

蘇格蘭的疫情遠比英國的其他區域威爾斯、英格蘭及北愛爾蘭等來得輕微，民眾將其歸功於地方政府實施別於中央政府的防疫政策，首席部長施特金的民望更因此攀升。一份民調指出，蘇格蘭民眾除了對政府的防疫表現滿意度上升，就連施特金提倡的蘇格蘭獨立支持度也再度過半。

施特金在疫情期間召集一支獨立於英國政府以外的醫療小組，並每天出席疫情簡報會議降低民眾焦慮，也擬定別於中央的追蹤及檢測計劃。選擇不遵從中央的政策方向，而是向德國的防疫作為取經，也獲得頗為豐碩的成果。至上週為止，英格蘭有4萬例確診案例，蘇格蘭僅不到2500例。

「邊境管制是為了保護人民，而非政治決定。」據《BBC》報導，施特金在一場電視節目中表示，不排除再對英國其他地區的遊客實施隔離管制。她說：「這並非向英格蘭人民說蘇格蘭不歡迎你們，只是在保護蘇格蘭民眾免受病毒感染的風險。」英國首相強森則怒斥此想法「令人震驚和可恥」。

專家認為，疫情後的蘇格蘭會朝向更加獨立的方向走去。「因為他們已證明自己能以獨立小國的方式運作。」愛丁堡大學政治系教授麥克尤恩表示：「強森將很難拒絕蘇格蘭再次提出獨立公投的要求。」

【更多精采內容，詳見

蘇格蘭 英國 疫情 愛爾蘭 獨立公投 新冠肺炎

延伸閱讀

傳接近簽約湯瑪斯 籃網暫未透露被替代者身份

NBA／盛讚「歐陸連線」 前主帥稱獨行俠是爭冠黑馬

PGA／強森奪巡迴賽第21冠 追平伍茲紀錄

如何泡好一杯英式茶？TikTok影片掀起英美網路戰火

相關新聞

美軍兩棲攻擊艦爆炸起火 火光濃煙密布至少21傷

據美國官員與地方媒體報導，靠泊在加州聖地牙哥海軍基地的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」今天在當地時間上午8時30分前後爆炸起火，至少21人受傷，目前尚不清楚事故起因。

英議員施壓強生 最快明年底開始禁止安裝華為設備

英國首相強生正面臨議員壓力，可能被迫宣布最快從2021年底起，禁止電信業者在英國5G電信網路中安裝由華為公司製造的新設備。

波蘭總統決選結果 杜達驚險贏得連任

根據今晨出爐的波蘭總統決選99.97%計票結果，現任總統杜達（AndrzejDuda）以些微差距贏得連任，執政陣營將得以...

美中關係緊張 兩國駐巴西大使網戰、互罵

美中關係緊張，讓近日兩國駐巴西大使也按耐不住情緒，在推特上展開激烈論戰。

馬利反政府示威 警方開槍鎮壓至少12人喪命

西非國家馬利近來動盪不安，多名反對派領袖遭捕，而腹背受敵的總統凱塔11日宣布解散憲法法庭，並表示不排除部分選區重選，盼平息示威；但反對派組織「6月5日運動」（June 5 Movement）不領情。

波蘭大選二輪投票 出口民調：現任總統微幅領先

波蘭12日舉行總統大選第二輪投票。出口民調顯示，現任總統杜達（Andrzej Duda）得票率領先首都華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）不到一個百分點。兩人有明顯的政治分歧，選舉結果會影響波蘭與歐盟的關係。

俄國遠東區首長被捕 4萬人示威怒吼：普亭下台！

俄羅斯調查人員日前聲稱遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長弗格，下令謀殺數名生意人，將他逮捕。數以百計民眾今天在當地參加第2天的示威，以聲援人氣很旺的弗格。

首爾市長朴元淳涉性騷擾 50萬人連署反對五日葬

韓國首爾市長朴元淳疑似被控性騷擾後輕生，市府今天舉辦喪禮，但總統府青瓦台官網卻出現反對為他舉行「五日葬」的請願活動，多達50萬人連署。

蘇格蘭防疫成果佳 獨立聲浪再醞釀

蘇格蘭防疫與英國政府不同調卻有好成果，獨立聲浪再起！蘇格蘭僅2500例的確診數遠低於英格蘭的4萬例，相較於其他地區的確診率也非常低，此情況讓首席部長施特金的聲望大增，獨立聲浪也再度醞釀，蘇格蘭政府更在日前宣佈不跟進英國對西班牙開放邊境政策。

蘇丹關心非穆斯林 廢律法無差別對待

蘇丹對非穆斯林決廢除嚴苛的伊斯蘭律法，向人權與平等邁出一大步。蘇丹在前獨裁巴席爾政權1991年掌權後，引進嚴苛的伊斯蘭律法，在鐵腕統治30年後，新聯合政府今終於進行律法改革，宣布伊斯蘭律法將不適用於非穆斯林民眾，也改善伊斯蘭律法中不符合人權的規範。

邁向「碳中合」目標 歐盟擬設統一能源部門

歐洲議會推設立「統一能源部門」，促歐盟各國實現碳中合目標！奧地利的歐洲議員嘉夢日前在一場會議中，提出設立「歐洲統一能源部門」，將協助整合各國現有的能源法規、打造歐盟再生能源中心及促進工業及交通運輸轉型為使用綠色能源，獲得多數議員支持。

敘國救濟管道受限 援助機構憂增悲劇

「限縮救濟管道，將使更多人無法得到救助。」聯合國安理會日前通過敘利亞跨境人道援助更新案，但在中、俄的阻撓下，最後只開放通往伊德利布的「風之門（Bab al-Hawa）」一個通道，原先通往敘利亞阿勒坡的「和平門（Bab al-Salam）」則遭刪減。援助機構表示，限縮救濟通道的決議，會使物資跨境運輸更加困難，恐造成更多的悲劇。

熱門新聞

無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻

印度對台釋出重大善意 傳將派對美重要官員駐台

今天開盤前 五件國際事不可不知

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火 18水手送醫

白宮前高官爆料：颶風過後 川普考慮賣掉波多黎各

美軍兩棲攻擊艦爆炸起火 火光濃煙密布至少21傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。