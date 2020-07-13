蘇格蘭防疫成果佳 獨立聲浪再醞釀

蘇格蘭防疫與英國政府不同調卻有好成果，獨立聲浪再起！蘇格蘭僅2500例的確診數遠低於英格蘭的4萬例，相較於其他地區的確診率也非常低，此情況讓首席部長施特金的聲望大增，獨立聲浪也再度醞釀，蘇格蘭政府更在日前宣佈不跟進英國對西班牙開放邊境政策。

同國防疫不同調

根據《The Local》報導，英國政府日前宣佈，將取消與西班牙的邊境管制，雙方跨境者不用再進行14天隔離，但蘇格蘭政府卻不跟進。

蘇格蘭的疫情遠比英國的其他區域威爾斯、英格蘭及北愛爾蘭等來得輕微，民眾將其歸功於地方政府實施別於中央政府的防疫政策，首席部長施特金的民望更因此攀升。一份民調指出，蘇格蘭民眾除了對政府的防疫表現滿意度上升，就連施特金提倡的蘇格蘭獨立支持度也再度過半。

施特金在疫情期間召集一支獨立於英國政府以外的醫療小組，並每天出席疫情簡報會議降低民眾焦慮，也擬定別於中央的追蹤及檢測計劃。選擇不遵從中央的政策方向，而是向德國的防疫作為取經，也獲得頗為豐碩的成果。至上週為止，英格蘭有4萬例確診案例，蘇格蘭僅不到2500例。

「邊境管制是為了保護人民，而非政治決定。」據《BBC》報導，施特金在一場電視節目中表示，不排除再對英國其他地區的遊客實施隔離管制。她說：「這並非向英格蘭人民說蘇格蘭不歡迎你們，只是在保護蘇格蘭民眾免受病毒感染的風險。」英國首相強森則怒斥此想法「令人震驚和可恥」。

專家認為，疫情後的蘇格蘭會朝向更加獨立的方向走去。「因為他們已證明自己能以獨立小國的方式運作。」愛丁堡大學政治系教授麥克尤恩表示：「強森將很難拒絕蘇格蘭再次提出獨立公投的要求。」

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