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蘇丹關心非穆斯林 廢律法無差別對待

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導

蘇丹對非穆斯林決廢除嚴苛的伊斯蘭律法，向人權與平等邁出一大步。蘇丹在前獨裁巴席爾政權1991年掌權後，引進嚴苛的伊斯蘭律法，在鐵腕統治30年後，新聯合政府今終於進行律法改革，宣布伊斯蘭律法將不適用於非穆斯林民眾，也改善伊斯蘭律法中不符合人權的規範。

但蘇丹當局特別指出，因為宗教規範因素，穆斯林仍不得飲用酒精，酒精開放僅針對蘇丹國內約3%的非穆斯林人口。蘇丹將伊斯蘭律法強制套用在非穆斯林人口也是導致南蘇丹決定自蘇丹中獨立的重要原因之一，因為南蘇丹境內以基督教人口占大宗。

改革非人權律法

根據《半島電視台》報導，前巴席爾政權為了更有效的控制民眾，以宗教之名引進嚴苛的伊斯蘭律法，高壓統治20多年。其中包含禁止飲用酒精、叛離伊斯蘭教可處石刑和女性未獲男性家庭成員允許不得旅遊等不合時宜的禁令。

巴席爾政權在2019年遭推翻後，蘇丹就在各方協商下成立了由各反對派勢力與軍方所組成的聯合政府。新政府也不負眾望，在上任1年後就針對大量違反人權的伊斯蘭律法進行改革。司法部長阿卜杜勒巴里就表示，政府正在努力檢視所有法律，以確保他們符合憲法的人權規範。

《英國廣播公司》指出，蘇丹此次禁止了非洲廣為詬病的女性割禮，開放非穆斯林可以飲用、進口與販賣酒精，叛離伊斯蘭教不再會被處以死刑，宗教警察不得公開鞭打民眾與女性可以自由旅行，針對伊斯蘭律法不合人權規範之處，有多處的修正。

圖說：

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