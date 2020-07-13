邁向「碳中合」目標 歐盟擬設統一能源部門

歐洲議會推設立「統一能源部門」，促歐盟各國實現碳中合目標！奧地利的歐洲議員嘉夢日前在一場會議中，提出設立「歐洲統一能源部門」，將協助整合各國現有的能源法規、打造歐盟再生能源中心及促進工業及交通運輸轉型為使用綠色能源，獲得多數議員支持。

歐推減碳政策整合

根據《歐洲動態》報導，歐洲議會呼籲歐盟執委會儘速發展統一的能源儲存政策及建設。來自奧地利的歐洲議員嘉夢日前在一場會議中表示，將推動歐盟設立「歐洲統一能源部」，整合各國的能源政策，已獲得多數議員支持。

歐盟許多成員國包括芬蘭、丹麥已設下2050年以前要實現「碳中合」的目標，即便是將脫歐的英國也曾承諾跟進。根據歐盟調查，為了實現碳中合目標，歐盟整體的用電量將從25%提升到50%，嘉夢說：「實現碳中合，非常需要各國政府機關朝使用綠色能源邁進，因此，我們需要一個部門負責協調整合。」

除了統一各國現有的能源政策及法規外，該部門也將負責打造歐盟再生能源中心、提升各國的太陽能、生物能發電等基礎設施的普及率、研究並部署綠色能源科技，以及協助將乾淨能源的使用範圍擴張到傳統上依賴化石燃料的領域中，例如提倡綠色建築、工業和交通運輸。

減少化石燃料依賴

歐盟也將定期宣導簡單易懂的訊息，使民眾能夠做出對環境友善的選擇，改變能源消耗方式。據《現代外交》報導，歐盟目前約有58%能源從外部進口，其中大多為石油及天然氣。而歐盟將各國政策統一調整為以使用綠色能源為主，將大幅度減少75%的溫室氣體排放。

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