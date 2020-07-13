敘國救濟管道受限 援助機構憂增悲劇

「限縮救濟管道，將使更多人無法得到救助。」聯合國安理會日前通過敘利亞跨境人道援助更新案，但在中、俄的阻撓下，最後只開放通往伊德利布的「風之門（Bab al-Hawa）」一個通道，原先通往敘利亞阿勒坡的「和平門（Bab al-Salam）」則遭刪減。援助機構表示，限縮救濟通道的決議，會使物資跨境運輸更加困難，恐造成更多的悲劇。

援助通道限縮至一個

根據《半島電視台》的報導，經過一週的協商和七次投票後，聯合國安理會11日終於通過敘利亞跨境人道援助案，將再開放通往伊德利布的「風之門」的通道一年。敘利亞政府軍的盟友俄羅斯和中國在協商過程中多次動用否決權，希望將兩個援助通道減至一個，宣稱通往阿勒坡的「和平門」可從政府的領地內進用，會危害到敘利亞的主權。

西方國家的立場都是維持兩個援助通道，最後提出折衷提案的德國和比利時，在投票結束後發布聲明表示，「一個跨境援助管道顯然是不夠的，但若沒有任何跨境援助管道，會使整個地區的命運陷入疑問。」而俄羅斯駐聯合國副大使波利安斯基則在投票後表示，「這個議題不該被政治化。」

阿勒坡北部衝擊大

《路透社》的報導指出，面對新的跨境援助決議，敘利亞的人道援助機構12日發佈聯合聲明，關閉西北敘利亞重要的跨境援助通道，將更難接觸到130萬名仰賴聯合國運輸的食物與藥品的人民，「許多人將無法得到需要的救助，會失去更多生命，人民的受苦也會加劇。」

聯合國代表、國際關懷協會的成員傑克森表示，安理會的決定會影響到流離失所的敘利亞人迫切需要的協助，「阿勒坡北部的人口中，有超過60％是流離失所的人，是聚集比例最高的區域，」傑克森強調，這些人在近9年的戰亂中多次流離，且大多是女人與兒童，正是聯合國之所以設立要去服務的對象。

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