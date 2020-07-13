出口民調只贏2% 波蘭現任總統提前宣布勝選

(德國之聲中文網) 周日(7月12日)，波蘭舉行總統大選第二輪投票，根據益普索輿情機構(Ipsos institute)所進行的第三次、也是最後一次出口民調，杜達的支持率為51%，和對手恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）的49%相比，杜達只領先2個百分點。

由於該出口民調的抽樣誤差在正負1個百分點之間，因此出口民調結果不足以推論選舉結果。而且，第三次出口民調和前幾次相比，差距更小。

但是波蘭現任總統杜達仍然以出口民調當做依據，提早宣布勝選。他說: 「波蘭萬歲! 在投票率高達70%時贏得總統大選是一件不可思議的事情。」

該選舉的整體投票率高達67.9%，可能創下歐盟會員國投票率新高的記錄。

杜達擁有政府資源以及右翼執政黨「法律與正義黨」 (PiS) 的奧援，而華沙市長暨前歐洲議會議員恰斯科夫斯基獲中間派反對黨「公民平台」支持。兩人今年都是48歲。

波蘭大選原定於五月進行，但在新冠疫情下，當局出於對公共衛生安全的考慮，決定推遲投票。大約3000萬人有投票權。

在第一輪選舉中，杜達獲得43.5％的支持，恰斯科夫斯基則獲得30.5%的支持。

這場選舉將會決定波蘭政府是否要配合歐盟提出的司法改革，讓歐盟可以提高對波蘭司法體系的政治掌握。歐盟從2017年開始就提出不同版本的聲明，希望保護波蘭法官不會因為做下司法決定受到當局的調查。

杜達將自己標榜為天主教價值觀的捍衛者、社會福利計劃的實施者。他所推行的社會福利計劃曾改變了貧困農村地區許多人的生活。但是，批評人士說，他的競選活動可能強化了恐同症和反猶太主義。另一方面，恰斯科夫斯基說過他想要一個更寬容的波蘭，也試圖呈現出一個兼容並蓄的形象。

雖然波蘭總統幾乎沒有行政實權，但如果他們確實擁有否決權。如果恰斯科夫斯基選上總統，便可以獲得否決「法律與正義黨」立法的權力。

張慈/楊威廉(路透社、美聯社)

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