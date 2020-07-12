東京再添206名新冠肺炎確診 連四天單日破200人

「我們必須誠實的面對過去，以及帶著支持下一代的決心展望未來。」波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱「波赫」）11日舉行斯雷布雷尼察大屠殺25週年紀念儀式，今年的儀式因為疫情縮小規模，不過仍安葬了過去一年辨識出的9名受害者遺體，各國領袖也紛紛錄影片致哀，並呼籲至今仍否認大屠殺的人負起責任。

2020-07-12 14:23