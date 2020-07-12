快訊

我要脫單！苦命黑熊跋涉半個台灣距離 沒找到伴先變網紅

倉儲物流2工人從兩樓高堆高機摔地 1遭鋼板砸亡1輕傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京再添206名新冠肺炎確診 連四天單日破200人

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導

NHK等日媒報導，日本東京都12日再添206名新冠肺炎確診案例，連續四天單日確診超過200人，累計東京都確診人數達7927人。東京都知事小池百合子表示，據了解，確診患者中，廿至卅歲的年輕世代占了七成。

除東京都，今日在北海道札幌、三重、福井、廣島、神奈川等第都傳出少數新增確診。

另一方面，讀賣新聞報導，日本政府仍持續為放寬入境限制做準備，將擴充入境篩檢能量，預計九月時達到單日一萬人的程度。

日本機場目前單日檢查能量約2300人，透過委託民間單位，8月中旬將可擴充達到4000人規模；預計9月將在關東的羽田、成田機場與關西機場周邊設置PCR檢驗中心，增加6000人篩檢量，將單日篩檢量提升到一萬人程度。

日本政府第一波開放商務目的入境國家包括越南、泰國、紐西蘭、澳洲四國，現傳出已在規劃第二波，並陸續展開協商，鎖定與日本往來密切的中、台、韓三國外，也包括新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國和蒙古等與日本經濟關係深厚、疫情已緩和的亞洲諸國。

日本經濟 京都 東京

延伸閱讀

菅義偉指疫情是「東京問題」 似不滿小池防疫作為

法國超過3萬人新冠肺炎不治 「加速傳播」再現

共同社：中國船隻連續90天航行釣島創紀錄

強化南海東海空域防禦 日、菲擬共享共機情報

相關新聞

聖索菲亞大教堂 土耳其總統下令變清真寺

土耳其最高行政法院十日判決，實施八十六年、將伊斯坦堡聖索菲亞大教堂轉為博物館的部長會議決定無效，土耳其總統厄多安隨即下令...

紐時：中伊將簽經濟安全協議 恐成美中關係新引爆點

紐約時報11日報導，中國大陸與伊朗即將簽訂經濟及安全協議，中國將赴伊朗投資港口、鐵路及銀行等，交換伊朗未來25年供應中國原油。

強化南海東海空域防禦 日、菲擬共享共機情報

日媒產經新聞報導，日本政府為強化東海與南海上空對共機的監視，研議與菲律賓共享關於共軍動向的雷達情報。透過出售日本製防空雷達給菲律賓，建構共享情報關係，發展安保合作，此舉除強化菲律賓的防禦力，也有益於台灣與日本的防衛。

波蘭總統大選第二輪登場 結果將影響與歐盟關係

波蘭人民今天將在選情膠著的總統大選第二輪決選中投下神聖一票，選舉結果可能對波蘭與歐洲聯盟（EU）未來關係發展產生深遠影響。

買20人份肯德基露饀！違反居家避疫令開趴 挨罰52萬

澳洲維多利亞省大城墨爾本因新冠肺炎疫情升高再度封城，民眾必須遵守嚴格的居家避疫規定，否則將挨重罰。不過仍有民眾違反禁令偷偷開趴，因為點了大量的肯德基（KFC）外帶而露餡，被罰2萬6000澳幣（台幣52萬4000元）。

東京再添206名新冠肺炎確診 連四天單日破200人

NHK等日媒報導，日本東京都12日再添206名新冠肺炎確診案例，連續四天單日確診超過200人，累計東京都確診人數達792...

撐不下去！阿聯酋航空預告裁員9000人

受疫情衝擊，航空也損失慘重，如今連中東地區最大的航空公司「阿聯酋航空」，也將裁員多達9000人。這是全球最大長途航空公司首次對外宣布裁員人數。

斯雷布雷尼察大屠殺25週年 疫情無阻民眾悼念

「我們必須誠實的面對過去，以及帶著支持下一代的決心展望未來。」波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱「波赫」）11日舉行斯雷布雷尼察大屠殺25週年紀念儀式，今年的儀式因為疫情縮小規模，不過仍安葬了過去一年辨識出的9名受害者遺體，各國領袖也紛紛錄影片致哀，並呼籲至今仍否認大屠殺的人負起責任。

改變聖索菲亞定位 厄多安轉移經濟焦點

伊斯坦堡聖索菲亞教堂從博物館改為清真寺，土耳其總統厄多安得償夙願，此舉有助於鞏固他的伊斯蘭政治根基和民族主義選民。去年新成立的敵對政黨正向他的支持者招手。

菅義偉指疫情是「東京問題」 似不滿小池防疫作為

日本東京都疫情升溫，首見連續3天單日破200例，日本內閣官房長官菅義偉昨天直指這是「東京問題」；日媒報導，菅義偉似乎表達出對東京都知事小池百合子防疫作為的不滿。

不當博物館了！土耳其聖索菲亞大教堂 變成清真寺

土耳其最高行政法院10日判決，實施86年、將伊斯坦堡聖索菲亞大教堂轉為博物館的部長會議決定無效，土耳其總統厄多安隨即下令將教堂改為清真寺。此一決定讓這座曾為東正教教堂及伊斯蘭教清真寺的歷史建築再陷宗教爭議，引發宗教人士及歷史學家批評厄多安將文化遺產作為政治工具。

美中轉戰澳洲！國務院在澳開設中文新聞網「解碼中國」

香港南華早報報導，美國國務院支持的媒體機構將在澳洲開設中文新聞網站，顯示美中在澳洲的話語權爭奪戰可能重新洗牌。

熱門新聞

川普終於戴口罩了 首次公開亮相！

影／趣味實驗！蚊子少了這器官 竟會吸血吸到腹部爆裂

紐時：中伊將簽經濟安全協議 恐成美中關係新引爆點

美眾議員：承認台灣為獨立國家的合法性就是嚴懲中國

美國務院警告：旅居中國的美國公民 可能遭到任意逮捕

買20人份肯德基露饀！違反居家避疫令開趴 挨罰52萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。