聽新聞
test
0:00 / 0:00
東京再添206名新冠肺炎確診 連四天單日破200人
NHK等日媒報導，日本東京都12日再添206名新冠肺炎確診案例，連續四天單日確診超過200人，累計東京都確診人數達7927人。東京都知事小池百合子表示，據了解，確診患者中，廿至卅歲的年輕世代占了七成。
除東京都，今日在北海道札幌、三重、福井、廣島、神奈川等第都傳出少數新增確診。
另一方面，讀賣新聞報導，日本政府仍持續為放寬入境限制做準備，將擴充入境篩檢能量，預計九月時達到單日一萬人的程度。
日本機場目前單日檢查能量約2300人，透過委託民間單位，8月中旬將可擴充達到4000人規模；預計9月將在關東的羽田、成田機場與關西機場周邊設置PCR檢驗中心，增加6000人篩檢量，將單日篩檢量提升到一萬人程度。
日本政府第一波開放商務目的入境國家包括越南、泰國、紐西蘭、澳洲四國，現傳出已在規劃第二波，並陸續展開協商，鎖定與日本往來密切的中、台、韓三國外，也包括新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國和蒙古等與日本經濟關係深厚、疫情已緩和的亞洲諸國。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言