馬利國會選舉爭議 總統解散憲法法庭

不滿憲法法庭推翻國會大選結果，馬利總統凱塔決定強勢解散憲法法庭。馬利3月國會大選出現爭議，使反對派上街抗議，要求政府改革。儘管凱塔承諾會進行改革，但也同時解散憲法法庭並對抗議者展開調查與施壓。

根據《英國廣播公司》報導，馬利這起政治動盪起因於3月的國會大選。反對派與凱塔自大選後就不斷協商，但反對派最終在6月拒絕凱塔的方案，並組織數次遊行抗議。反對派一開始要求政府進行改革，且要凱格總統下台負責，但最近已經放棄要凱格下台此一訴求。

反對派此次上街示威也在首都巴馬科引發暴力衝突。抗議民眾在主要幹道上設置路障、焚燒輪胎，甚至佔領國家電台，導致其一度暫停營運。相關的騷亂也讓馬利當局出動安全部隊掃蕩。反對派就表示，當局逮捕數位領袖，也突擊反對派在各地的總部，局勢相當緊繃。

《半島電視台》指出，除了國會大選爭議外，反對派也是對凱塔上任以來遲遲無法解決國內數個危機感到不滿，才會選擇暴力抗議。自2012年起，馬利北部區域就有聖戰士崛起，在馬利數個區域製造暴力衝突，並擴散到布吉納法索與尼日。

馬利也長期籠罩在經濟不振與政府貪污疑雲中，讓反對派領袖發布10點行動摘要，呼籲民眾對政府展開「公民不服從」運動，內容包含拒繳罰單、封鎖政府機構出入口、佔領十字路口等，希望迫使政府屈服。

【更多精采內容，詳見 】