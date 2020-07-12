撐不下去！阿聯酋航空預告裁員9000人

受疫情衝擊，航空也損失慘重，如今連中東地區最大的航空公司「阿聯酋航空」，也將裁員多達9000人。這是全球最大長途航空公司首次對外宣布裁員人數。

BBC報導，阿聯酋總裁克拉克表示，阿聯酋航空已裁員10%員工，但「我們可能需要裁掉更多人，恐高達15%」。疫情爆發前，阿聯酋航空約有6萬名員工。

新冠肺炎重創全球航空業，造成全球航班幾乎停擺。克拉克表示，阿聯酋航空雖然不像其他航空那樣糟，但疫情使公司命運急遽改變，「疫情前，阿聯酋航空正走向有史以來最好的一年之一」。他先前指出，可能要花上4年才能恢復到「某種程度的正常營運」。

報導指出，阿聯酋航空總數4500名機師中，至少700名機師本周收到裁員通知，意即在疫情爆發後至少1200名機師被裁員。裁員的機師多為空中巴士而非波音機型的機師。阿聯酋航空的空中巴士A380機型可載客約500人，波音777機型載客量較少，因此較適合這段飛行量較少的時期。

目前阿聯酋航空已恢復部分客運航班，並計畫在8月中旬前恢復到58個城市航點。阿聯酋航空在疫情爆發前約有157個航點。