斯雷布雷尼察大屠殺25週年 疫情無阻民眾悼念

「我們必須誠實的面對過去，以及帶著支持下一代的決心展望未來。」波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱「波赫」）11日舉行斯雷布雷尼察大屠殺25週年紀念儀式，今年的儀式因為疫情縮小規模，不過仍安葬了過去一年辨識出的9名受害者遺體，各國領袖也紛紛錄影片致哀，並呼籲至今仍否認大屠殺的人負起責任。

因疫情縮小規模

根據《半島電視台》的報導，雷布雷尼察大屠殺發生在1995年，當時塞族共和國軍隊侵占波黑境內、由聯合國保護的穆斯林飛地，殺害了超過8000名穆斯林成年男性和男童，並在犯行後棄屍隱藏證據。而在國際社會的努力下，已從超過80個萬人塚中，找到並辨識出近6900具受害者的屍體。

因為疫情下的隔離措施，11日的紀念活動參加人數比較少，不如往年紀念儀式都有數萬人參與。半島駐地記者表示，疫情也影響到安葬的受害者人數，由於部分家屬不克前往，也收回了安葬的同意權，最終僅有9位受害者的遺體被安葬。

否認「種族滅絕」

各國領袖則多透過發布影片或聲明的方式，紀念這場被國際定義為「種族滅絕（genocide）」的惡行。歐盟在聲明中指出，這個週年紀念是「沈痛的提醒」歐盟當時未能實現在歐陸避免這類悲劇的承諾，德國外交部長馬斯則表示，斯雷布雷尼察代表著1990年代波士尼亞戰爭中，所發生違反人性的暴行和犯罪。

《美聯社》的報導指出，塞族共和國的戰時政治領袖卡拉季奇以及軍事將軍穆拉迪奇，都經過海牙的國際刑事法院裁決後，因種族滅絕等戰爭罪被判無期徒刑，另有餘50名國戰時官員也都遭到判刑。然而，賽爾維亞族至今仍將卡拉季奇和穆拉迪奇當作英雄崇拜，並對種族滅絕的用詞矢口否認。

波赫小資料

國名：波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱「波赫」）

人口：353萬人

面積：51,129平方公里

GDP：201.6億美元

宗教信仰：伊斯蘭教、東正教、天主教

種族：波士尼亞穆斯林人、克羅埃西亞人、塞爾維亞人

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