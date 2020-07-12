改變聖索菲亞定位 厄多安轉移經濟焦點

伊斯坦堡聖索菲亞教堂從博物館改為清真寺，土耳其總統厄多安得償夙願，此舉有助於鞏固他的伊斯蘭政治根基和民族主義選民。去年新成立的敵對政黨正向他的支持者招手。

中央社報導，外界視厄多安為境內保守伊斯蘭主義陣營的掌門人，正帶領土耳其脫離政教分離世俗主義立國根基，在精神上與國父凱末爾漸行漸遠。

土耳其近年來干預敘利亞衝突、逆轉利比亞戰局、投身東地中海能源競逐，展現出成為穆斯林強國的堅定意志，也透露出厄多安對鄂圖曼帝國昔日榮光的嚮往。

但是他所領導的執政黨正義發展黨，去年巿長選舉失守第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉，已執政17年的厄多安政府經濟手腕失靈，新冠肺炎讓情勢雪上加霜。

厄多安10日晚在全國演說中提到：「這是針對不利於我們的逆境所提出的最佳答案…在神聖道路上我們將繼續不懈邁進，繼續展現堅定決心，直到抵達目的地。」

他也向基督教世界喊話說：「堅持聖索菲亞必須維持博物館用途，無異於要求梵蒂岡變成博物館。」

改變聖索菲亞定位這步棋能否政治得分，仍在未定之天。然而，聖索菲亞先後成為基督教世界信仰中心和中世紀伊斯蘭文明象徵，其定位現在遭迅雷不及掩耳變更，勢必再度引發土耳其境內世俗與宗教路線之爭，國際間一場東西方文化論戰，料將方興未艾。