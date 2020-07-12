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不當博物館了！土耳其聖索菲亞大教堂 變成清真寺

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合11日電
土耳其總統厄多安10日宣布，將聖索菲亞大教堂改為清真寺，大批穆斯林聞訊在教堂外舉行晚禱。 路透
土耳其總統厄多安10日宣布，將聖索菲亞大教堂改為清真寺，大批穆斯林聞訊在教堂外舉行晚禱。 路透

土耳其最高行政法院10日判決，實施86年、將伊斯坦堡聖索菲亞大教堂轉為博物館的部長會議決定無效，土耳其總統厄多安隨即下令將教堂改為清真寺。此一決定讓這座曾為東正教教堂及伊斯蘭教清真寺的歷史建築再陷宗教爭議，引發宗教人士及歷史學家批評厄多安將文化遺產作為政治工具。

厄多安宣布將於24日在聖索菲亞舉行首次主麻日聚禮，其主管機關從文化旅遊部改為宗教事務局，也不再收取門票。他發表電視演說指出：「我要強調，我們將開放聖索菲亞作為聚禮用的清真寺，藉此保存它身為人類共同文化遺產的特色。如同其他的清真寺，聖索菲亞的大門對所有人開放，不論是本國人或外國人，穆斯林或非穆斯林。」

國務院對土耳其的決定表示失望。在土國法院判決前，國務卿龐培歐就呼籲土耳其政府尊重多元化傳統和歷史上的各種信仰，讓聖索菲亞大教堂繼續作為博物館；但土耳其外交部強硬回應，稱此為土耳其內政。

自承為拜占庭文化繼承者的希臘譴責土耳其舉措，希臘總理米佐塔基斯表示：「這項決定傷害所有認同聖索菲亞為世界文化遺產重要一部分的人，且不只影響土希關係，也影響土耳其和歐盟、教科文組織及整個世界的關係。」

曾為羅馬帝國一部分的賽普勒斯也強烈譴責，外長推文稱土耳其政府此舉意在轉移內政問題焦點，呼籲土國尊重其國際義務。俄羅斯國會上議院外交委員會副主席札哈巴洛夫稱此決定是個錯誤，「把教堂改成清真寺對穆斯林世界沒有任何助益，不會讓國家團結，反而造成分裂。」

東正教精神領袖、君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂一世，譴責土耳其的決定讓全球基督徒失望，且進一步分化穆斯林和基督徒。

教科文組織秘書長阿祖萊指出，聖索菲亞在世界文化遺產中被列為「博物館」，國家有義務確保任何改變不會影響其傑出普世價值。

1934年，土耳其通過部長會議決議，第一任總統凱末爾翌年下令將教堂為博物館。其所位處的「伊斯坦堡歷史區」，1985年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。教堂融合拜占庭建築及伊斯蘭風格，雖歷經多次毀損、洗劫與整修，但圓頂、鑲嵌畫、蘇丹樓座、敏拜爾及伊斯蘭書法等美不勝收，每年吸引逾370萬名遊客造訪。

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