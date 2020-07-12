快訊

日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化南海東海空域防禦 日、菲擬共享共機情報

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
圖為2018年中國空軍轟－6K等多型戰機遠洋訓練資料照片。新華社
圖為2018年中國空軍轟－6K等多型戰機遠洋訓練資料照片。新華社

日媒產經新聞報導，日本政府為強化東海與南海上空對共機的監視，研議與菲律賓共享關於共軍動向的雷達情報。透過出售日本製防空雷達給菲律賓，建構共享情報關係，發展安保合作，此舉除強化菲律賓的防禦力，也有益於台灣與日本的防衛。

雷達出口將成為2014年日本政府通過「防衛裝備轉移三原則」後，日本國產國防設備首次成品外銷。由於受到新冠肺炎疫情影響，官員無法往返兩地，日本政府和菲律賓政府將透過郵件，完成採購合約，如果菲律賓方面簽字，雙方可望一個月內完成締約。

報導指出，中國在南沙群島建造人工島，設置起降跑道、雷達等，強化該空域支配權，讓菲律賓高度警戒，急著採購雷達設備。

日本將銷給菲律賓三菱電機製造的三座固定式雷達與一座移動式雷達，可偵測飛機並進行追蹤，設置在菲律賓北部，可以監視台菲之間的巴士海峽空域。日方希望雙方可以共享南海巴士海峽與東海宮古海峽的共機情報。

由於近年來，共機頻繁的經宮古海峽進出太平洋往南海前進，如果共機在宮古海峽飛行階段，日本提供情報，將有助菲律賓提前警戒。另一方面，日方偵測共機經巴士海峽沿太平洋北上逼近日本領空不易，成為防禦上的弱點，共機近年在太平洋活動頻繁，2017年甚至一度靠近日本本島的紀伊半島。如果共機通過巴士海峽時，日方能得到情報，就能提早警戒，並派戰機緊急升空牽制。

報導並指出，中國大陸還意在確保攻打台灣時，能掌握周邊的空域優勢，自2016年以降，共機進出宮古海峽、巴士海峽兩個門戶，在台灣周邊飛行引人注目，分析趨勢認為台灣防禦越來越重要。

日本將以航空自衛隊使用的FPS3固定雷達、陸上自衛隊使用的車載型移動雷達TPSP14為基礎，根據菲方要求開發製造，四座雷達價格約100億日圓。

日本 菲律賓 巴士 南海 自衛隊 南沙群島 戰機

延伸閱讀

美中關係緊繃 傳美國將發表攸關南海聲明

共機今再侵我防空識別區 6月9日來第10度入侵

美中南海演習拚場 共機再侵台灣防空識別區

轟六現身…台灣周邊空域 又見美中軍機角力

相關新聞

聖索菲亞大教堂 土耳其總統下令變清真寺

土耳其最高行政法院十日判決，實施八十六年、將伊斯坦堡聖索菲亞大教堂轉為博物館的部長會議決定無效，土耳其總統厄多安隨即下令...

紐時：中伊將簽經濟安全協議 恐成美中關係新引爆點

紐約時報11日報導，中國大陸與伊朗即將簽訂經濟及安全協議，中國將赴伊朗投資港口、鐵路及銀行等，交換伊朗未來25年供應中國原油。

強化南海東海空域防禦 日、菲擬共享共機情報

日媒產經新聞報導，日本政府為強化東海與南海上空對共機的監視，研議與菲律賓共享關於共軍動向的雷達情報。透過出售日本製防空雷達給菲律賓，建構共享情報關係，發展安保合作，此舉除強化菲律賓的防禦力，也有益於台灣與日本的防衛。

波蘭總統大選第二輪登場 結果將影響與歐盟關係

波蘭人民今天將在選情膠著的總統大選第二輪決選中投下神聖一票，選舉結果可能對波蘭與歐洲聯盟（EU）未來關係發展產生深遠影響。

買20人份肯德基露饀！違反居家避疫令開趴 挨罰52萬

澳洲維多利亞省大城墨爾本因新冠肺炎疫情升高再度封城，民眾必須遵守嚴格的居家避疫規定，否則將挨重罰。不過仍有民眾違反禁令偷偷開趴，因為點了大量的肯德基（KFC）外帶而露餡，被罰2萬6000澳幣（台幣52萬4000元）。

蓋茲對抗疫樂觀 籲疫苗留給需要者而非價高者得

美國億萬富翁比爾．蓋茲（Bill Gates）今天表示，他對於戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感到「樂觀」，並呼籲將醫藥和疫苗分送給需要的人，而非「價高者得」。

新加坡國會大選 李顯龍：成績不如預期

新加坡十日舉行國會大選，執政逾半世紀的人民行動黨再度勝選，雖得票率下滑至六成一，但取得國會九十三席中的八十三席。最大反對...

經濟失靈 厄多安改打宗教牌鞏固政權

中央社報導，聖索菲亞從博物館改為清真寺，土耳其總統厄多安得償夙願，此舉有助於鞏固他的伊斯蘭政治根基和民族主義選民。去年新...

國會大選反對黨10席 李顯揚：新加坡人的勝利

新加坡國會大選落幕，反對黨工人黨成功搶占10席，加入新加坡前進黨的李顯揚今天指出，這是新加坡人的勝利，能自豪說出「我們是...

南非一教堂遇攻擊釀5死 多名人質一度遭挾持

南非約翰尼斯堡市郊的「國際五旬節聖潔教會」總部11日上午遭攻擊，歹徒朝一輛車內的四人開槍並放火燒車，並槍殺一名警衛，共釀...

台裔學者投書CNN 台灣防疫4大要素值得美國學習

台裔美籍的美國胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）向美國有線電視新聞網（CNN）投書指出，台灣的防疫有許多值...

新加坡國會大選執政黨大勝 李顯龍：沒預期中理想

新加坡10日舉行國會大選，破紀錄的11個政黨角逐93席。執政逾半世紀的人民行動黨以83席大勝，比本屆多一席，但得票率61.24%不如2015年的69.86%...

熱門新聞

逃美中國病毒學者：北京隱瞞疫情 早知會人傳人

川普終於戴口罩了 首次公開亮相！

影／趣味實驗！蚊子少了這器官 竟會吸血吸到腹部爆裂

美眾議員：承認台灣為獨立國家的合法性就是嚴懲中國

紐時：中伊將簽經濟安全協議 恐成美中關係新引爆點

怪罪致命新冠肺炎 川普怨：我打造的「偉大經濟」毀了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。