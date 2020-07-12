強化南海東海空域防禦 日、菲擬共享共機情報

日媒產經新聞報導，日本政府為強化東海與南海上空對共機的監視，研議與菲律賓共享關於共軍動向的雷達情報。透過出售日本製防空雷達給菲律賓，建構共享情報關係，發展安保合作，此舉除強化菲律賓的防禦力，也有益於台灣與日本的防衛。

雷達出口將成為2014年日本政府通過「防衛裝備轉移三原則」後，日本國產國防設備首次成品外銷。由於受到新冠肺炎疫情影響，官員無法往返兩地，日本政府和菲律賓政府將透過郵件，完成採購合約，如果菲律賓方面簽字，雙方可望一個月內完成締約。

報導指出，中國在南沙群島建造人工島，設置起降跑道、雷達等，強化該空域支配權，讓菲律賓高度警戒，急著採購雷達設備。

日本將銷給菲律賓三菱電機製造的三座固定式雷達與一座移動式雷達，可偵測飛機並進行追蹤，設置在菲律賓北部，可以監視台菲之間的巴士海峽空域。日方希望雙方可以共享南海巴士海峽與東海宮古海峽的共機情報。

由於近年來，共機頻繁的經宮古海峽進出太平洋往南海前進，如果共機在宮古海峽飛行階段，日本提供情報，將有助菲律賓提前警戒。另一方面，日方偵測共機經巴士海峽沿太平洋北上逼近日本領空不易，成為防禦上的弱點，共機近年在太平洋活動頻繁，2017年甚至一度靠近日本本島的紀伊半島。如果共機通過巴士海峽時，日方能得到情報，就能提早警戒，並派戰機緊急升空牽制。

報導並指出，中國大陸還意在確保攻打台灣時，能掌握周邊的空域優勢，自2016年以降，共機進出宮古海峽、巴士海峽兩個門戶，在台灣周邊飛行引人注目，分析趨勢認為台灣防禦越來越重要。

日本將以航空自衛隊使用的FPS3固定雷達、陸上自衛隊使用的車載型移動雷達TPSP14為基礎，根據菲方要求開發製造，四座雷達價格約100億日圓。