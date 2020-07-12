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新加坡國會大選 李顯龍：成績不如預期

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／綜合報導
新加坡總理李顯龍（中）和夫人何晶（右）在十一日凌晨大選開票期間於臉書直播演說後離開人民行動黨辦公室。（法新社）
新加坡總理李顯龍（中）和夫人何晶（右）在十一日凌晨大選開票期間於臉書直播演說後離開人民行動黨辦公室。（法新社）

新加坡十日舉行國會大選，執政逾半世紀的人民行動黨再度勝選，雖得票率下滑至六成一，但取得國會九十三席中的八十三席。最大反對黨工人黨取得十席，其他小黨全軍覆沒。新加坡媒體分析，選民對疫情的恐懼，不如對政治多元化的期待。

新加坡在新冠肺炎疫情尚未消失之際舉行選舉，投票所的多重防疫措施拖慢選民投票速度，選舉局臨時宣布延長兩小時投票至晚間十時，開票結果十一日凌晨才出爐。

新加坡選舉官十一日淩晨公布的結果顯示，投票率為百分之九十五點六三。在十四個單選區和十七個集選區、共計卅一個選區中，人民行動黨贏得十三個單選區和十五個集選區，總得票率約百分之六十一點二四，比二○一五年大選得票率百分之六十九點八六低，僅優於二○一一年的百分之六十點一四。

新加坡總理、人民行動黨秘書長李顯龍後表示，該黨在選舉中的成績雖然沒有預期中理想，但仍顯示該黨獲得民眾廣泛支持，選舉結果也反映民眾在危機中的痛苦與不安。這次選舉攸關執政黨領導階層的順利交棒，他要把完好無損、運作良好的新加坡順利移交給下一個領導團隊。

工人黨成功守住阿裕尼集選區與後港單選區，另外拿下盛港集選區，共得十席，比上屆的六席多。尤其是新拿下的盛港集選區，成功打敗總理公署署長黃志明領軍的執政黨團隊，可謂一項斬獲。

李顯龍胞弟李顯揚上月宣布加入在野的新加坡前進黨，但未參選，僅陪著黨魁陳清木掃街拜票，該黨未獲任何席次。

新加坡 投票率 李顯龍 新冠肺炎

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