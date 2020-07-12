新加坡國會大選 李顯龍：成績不如預期

新加坡十日舉行國會大選，執政逾半世紀的人民行動黨再度勝選，雖得票率下滑至六成一，但取得國會九十三席中的八十三席。最大反對黨工人黨取得十席，其他小黨全軍覆沒。新加坡媒體分析，選民對疫情的恐懼，不如對政治多元化的期待。

新加坡在新冠肺炎疫情尚未消失之際舉行選舉，投票所的多重防疫措施拖慢選民投票速度，選舉局臨時宣布延長兩小時投票至晚間十時，開票結果十一日凌晨才出爐。

新加坡選舉官十一日淩晨公布的結果顯示，投票率為百分之九十五點六三。在十四個單選區和十七個集選區、共計卅一個選區中，人民行動黨贏得十三個單選區和十五個集選區，總得票率約百分之六十一點二四，比二○一五年大選得票率百分之六十九點八六低，僅優於二○一一年的百分之六十點一四。

新加坡總理、人民行動黨秘書長李顯龍後表示，該黨在選舉中的成績雖然沒有預期中理想，但仍顯示該黨獲得民眾廣泛支持，選舉結果也反映民眾在危機中的痛苦與不安。這次選舉攸關執政黨領導階層的順利交棒，他要把完好無損、運作良好的新加坡順利移交給下一個領導團隊。

工人黨成功守住阿裕尼集選區與後港單選區，另外拿下盛港集選區，共得十席，比上屆的六席多。尤其是新拿下的盛港集選區，成功打敗總理公署署長黃志明領軍的執政黨團隊，可謂一項斬獲。

李顯龍胞弟李顯揚上月宣布加入在野的新加坡前進黨，但未參選，僅陪著黨魁陳清木掃街拜票，該黨未獲任何席次。