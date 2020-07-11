聽新聞
test
0:00 / 0:00

南非一教堂遇攻擊釀5死 多名人質一度遭挾持

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
南非警方逮捕多名作案者。（取自BBC）
南非警方逮捕多名作案者。（取自BBC）

南非約翰尼斯堡市郊的「國際五旬節聖潔教會」總部11日上午遭攻擊，歹徒朝一輛車內的四人開槍並放火燒車，並槍殺一名警衛，共釀五死，且一度挾持教會內民眾。南非警方和軍警合力攻堅救出人質，但人數不詳，有六人受傷。

警方聲明稱已逮捕40多人，這些武裝歹徒犯案動機「可能是信徒間仇恨」。英國廣播公司報導，犯案動機疑為不同派系信徒爭取教會領導權所致。這間教會是南非最大、最富有的教會之一。

南非 尼斯

延伸閱讀

南非疫情嚴峻 豪登省官員視察備用墓地

韓國確診再增63例 10日起禁止教會小型聚會

無預警防搶演練 桃警實習生攔截「歹徒」竟是分局長

白沙屯媽祖行進速度快 信徒：沒練過跟不上

相關新聞

國會大選反對黨10席 李顯揚：新加坡人的勝利

新加坡國會大選落幕，反對黨工人黨成功搶占10席，加入新加坡前進黨的李顯揚今天指出，這是新加坡人的勝利，能自豪說出「我們是...

台裔學者投書CNN 台灣防疫4大要素值得美國學習

台裔美籍的美國胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）向美國有線電視新聞網（CNN）投書指出，台灣的防疫有許多值...

南非一教堂遇攻擊釀5死 多名人質一度遭挾持

南非約翰尼斯堡市郊的「國際五旬節聖潔教會」總部11日上午遭攻擊，歹徒朝一輛車內的四人開槍並放火燒車，並槍殺一名警衛，共釀...

新加坡國會大選執政黨大勝 李顯龍：沒預期中理想

新加坡10日舉行國會大選，破紀錄的11個政黨角逐93席。執政逾半世紀的人民行動黨以83席大勝，比本屆多一席，但得票率61.24%不如2015年的69.86%...

美眾議員：承認台灣為獨立國家的合法性就是嚴懲中國

美國眾院外委會共和黨首席議員麥考爾日前接受美國之音訪問，在回答港區國安法可能是中國處理台灣議題的藍圖提問時指出，美方不會...

疫情持續延燒 俄羅斯擬定7月15日恢復國際航班

俄羅斯的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍持續延燒，但近來政府已開放運動場館和餐廳重新營運，副總理高里可瓦今...

批評總統惹禍？菲律賓最大電視網換照遭否決

菲律賓眾議院今天否決最大電視網ABS-CBN廣電特許經營換照案，1萬1000多名ABS-CBN員工面臨失業。菲律賓全國記者聯盟主席艾斯皮納說，眾院此舉顯示「今天民主已死」。

要求員工手機刪抖音？亞馬遜：誤發訊息

亞馬遜(Amazon)旗下多位員工透過推特發文指出，亞馬遜對員工發出通知，指由於中國擁有的社群影音平台TikTok(抖音)恐有資安風險，員工如果透過手機收發亞馬遜公務電郵，手機就不應該下載抖音應用程式(App)；不過，亞馬遜發言人10日下午指出，員工收到的是誤發的訊息。

逃美中國病毒學者：北京隱瞞疫情 早知會人傳人

來自中國的香港大學公共衛生學院病毒專家閻麗夢，4月28日出逃到美國後首次露面，在接受福斯新聞獨家訪問時，指稱中國政府早就知道新冠病毒，同時指責世界衛生組織(WHO)與中國共同掩蓋真相。

26議員確診 密州強制戴口罩州長行政令

為了阻擋疫情重新蔓延，密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)10日發布行政令，強制全州居民在室內要戴口罩，也規定商家必須拒絕沒有戴口罩或用布遮住口鼻的顧客入內，違者將受罰。

陳清木李顯揚效應加持 新加坡前進黨後勢仍看漲

新加坡前進黨首度參與國會大選，平均支持度40%，西海岸集選區尤其讓執政黨飽受威脅。這個新政黨由老將陳清木領軍與總理胞弟李...

聖索菲亞變清真寺 伊斯蘭主義下的政治盤算

土耳其真的將擁有近1500年歷史的世界遺產聖索菲亞變回清真寺了。此舉有助鞏固總統艾爾段的伊斯蘭政治根基，但是圍繞此一建築...

熱門新聞

逃美中國病毒學者：北京隱瞞疫情 早知會人傳人

撐不下去！阿聯酋航空首次對外宣布將裁員9000人

港大學者逃至美稱中國早知病毒人傳人 港大撤除她網頁

美眾議員：承認台灣為獨立國家的合法性就是嚴懲中國

影／趣味實驗！蚊子少了這器官 竟會吸血吸到腹部爆裂

新加坡大選結果出爐！執政黨奪9成席次 繼續一黨獨大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。