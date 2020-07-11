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南非一教堂遇攻擊釀5死 多名人質一度遭挾持
南非約翰尼斯堡市郊的「國際五旬節聖潔教會」總部11日上午遭攻擊，歹徒朝一輛車內的四人開槍並放火燒車，並槍殺一名警衛，共釀五死，且一度挾持教會內民眾。南非警方和軍警合力攻堅救出人質，但人數不詳，有六人受傷。
警方聲明稱已逮捕40多人，這些武裝歹徒犯案動機「可能是信徒間仇恨」。英國廣播公司報導，犯案動機疑為不同派系信徒爭取教會領導權所致。這間教會是南非最大、最富有的教會之一。
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