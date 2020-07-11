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新加坡國會大選執政黨大勝 李顯龍：沒預期中理想

世界日報 / 編譯中心／綜合11日電
新加坡總理李顯龍承認選舉結果沒有預期中理想，但仍獲得選民的廣泛支持，未來會虛心接受民眾給予的明確委託。 路透社
新加坡總理李顯龍承認選舉結果沒有預期中理想，但仍獲得選民的廣泛支持，未來會虛心接受民眾給予的明確委託。 路透社

新加坡10日舉行國會大選，破紀錄的11個政黨角逐93席。執政逾半世紀的人民行動黨以83席大勝，比本屆多一席，但得票率61.24%不如2015年的69.86%；總理李顯龍承認選舉結果沒有預期中理想，但仍獲得選民的廣泛支持，未來會虛心接受民眾給予的明確委託。

工人黨擴大版圖獲10席

據開票結果，新加坡總理李顯龍率領的人民行動黨（PAP）獲得61.2%的選票，奪下國會近9成議席（83席），繼續一黨獨大。不過，國會中唯一擁有議席的反對黨工人黨，席次由上屆的6席成長至10席，是星國在野黨獲得最多國會席次的一屆，且成功固守阿裕尼集選區與後港單選區，還拿下盛港集選區，擴大版圖。

這次選舉被視為新加坡執政黨的世代交替，因為李顯龍數年前透露有意交棒，咸認新加坡副總理兼財政部長王瑞杰是接班人選。59歲的王瑞杰領軍的競選團隊空降風險選區的東海岸集選區，雖然以53.41%險勝工人黨競選團隊，但低於人民行動黨2015年在當地得到的60.7％，贏得驚險。有分析形容，選舉結果對人民行動黨而言是「失敗」，認為新型肺炎疫情下，政府的封城措施，令新加坡經濟陷入最嚴重衰退，影響執政黨選情，即使獲勝，政府領導人仍要面對支持度下滑的壓力。

李顯龍上午在記者會說，選民在這屆大選中清楚表達希望國會更加多元化，雖期盼人民行動黨執政，但一部分人、尤其是年輕選民，希望看到國會有更多反對聲音。他認為，選舉結果顯示一些國人深受危機打擊，對未來感到不安，一些人收入減少，擔心工作與生計沒有保障，他們情緒難免不好。

李顯龍說，這屆大選攸關執政黨領導的順利交棒，他保證會和國務資政尚達曼、張志賢與多位資深部長、第4代領導團隊王瑞杰與陳振聲等人傾全力處理各種問題，帶領新加坡走出危機，把一個完好無損、運作良好的新加坡，移交給下一個領導團隊。

新冠疫情的多重防疫措施，延宕本次大選投票進度，原訂上午8時至晚間8時投票，晚間緊急宣布投票延長兩小時，是新加坡政治史上首例，引發在野黨人士抗議。迄晚間8時，已有九成六選民完成投票。

新加坡 李顯龍

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