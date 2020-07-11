26議員確診 密州強制戴口罩州長行政令

為了阻擋疫情重新蔓延，密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)10日發布行政令，強制全州居民在室內要戴口罩，也規定商家必須拒絕沒有戴口罩或用布遮住口鼻的顧客入內，違者將受罰。

全國已有超過20州的州政府祭出行政命令，強制要求民眾在公共場合戴上口罩，密西根州是最新的一州；根據模擬實驗結果指出，戴口罩能有效降低傳染風險，往後數月有機會拯救至少數千或數萬人的生命。

密西根州的強制令不包括五歲以下的兒童和一些有特殊醫療需求的人士；民眾在飲食過程中，可以摘下口罩；蓄意違反規定者將被視為輕量型犯罪並處以500元罰款。

雖然聯邦疾病管制中心(CDC)強烈建議，民眾出席宗教儀式應戴上口罩，但該命令並未強制規定，民眾不得在禮拜中取下口罩。

密西西比州新冠肺炎的第二波疫情正在蔓延，據該州衛生廳最新統計，26名州議員確診新冠病毒，占了該州議員總人數的六分之一；共和黨籍副州長霍斯曼(Delbert Hosemann)、共和黨籍州議會議長甘恩(Philip Gunn)病毒檢測結果也都呈現陽性。

上周，密西西比州共和黨籍州長瑞維斯(Tate Reeves)在官邸舉行州法簽署儀式，霍斯曼與甘恩均到場，卻都沒戴口罩。

白宮記者協會(White House Correspondents` Association)9日表示，一名記者在出席本周的簡報會後，經過檢測結果為陽性反應，讓人為白宮內部工作人員及記者的身體健康感到擔憂。

該記者分別於6日及8日出席白宮記者會，全程中戴著口罩，也沒有出現任何症狀。

目前強制戴口罩的州包括加州、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾、堪薩斯、肯塔基、緬因、馬里蘭、麻州、密西根、內華達、紐約、新澤西、新墨西哥、北卡羅來納、俄勒岡、賓州、羅德島、維吉尼亞、華盛頓及西維吉尼亞等州。