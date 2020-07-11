逃美中國病毒學者：北京隱瞞疫情 早知會人傳人

來自中國的香港大學公共衛生學院病毒專家閻麗夢，4月28日出逃到美國後首次露面，在接受福斯新聞獨家訪問時，指稱中國政府早就知道新冠病毒，同時指責世界衛生組織(WHO)與中國共同掩蓋真相。

閻麗夢在一個未公開的地點向福斯新聞表示，她來美國的原因是要揭發有關新冠病毒真相的信息，如果她在中國講自己的故事，將會失蹤及被殺。

閻麗夢是在中國南方醫科大學獲得博士學位，主要研究傳染病，近年的研究集中在流感疫苗、交叉反應抗體和細胞免疫學的研究；來美國之前，她在香港大學做博士後研究員，是研究冠狀病毒的專家，曾在「自然」、「刺胳針」等專業期刊發表多篇論文。

閻麗夢自稱有責任說出真相，她與名為Lu Deh的香港博客討論過後，決定離開香港，即使丈夫對她決定披露真相大感憤怒，亦不肯跟她一起走。

閻麗夢引述丈夫說：「『他們』會將我們所有人殺死。」

她說其主管、港大醫學院公共生學院教授潘烈文2019年要求她檢視2019年12月在中國出現的、類似SARS的奇怪群聚感染。她說持有病例第一手資料、身在中國疾病預防控制中心的科學家朋友在12月31日告訴她疾病人傳人之事。這比中國1月20日稱病毒可能人傳人早得多。

她又指，世衛組織附屬實驗室的共同主任裴偉士(Malik Peiris)也知道有關情況，但沒有採取任何措施；裴偉士已獲世衛組織任命為國際衛生條例肺炎緊急委員會顧問，他沒有回應閻麗夢的說法。

世衛女發言人瑪格莉特‧哈里斯(Margaret Ann Harris)則在電郵說，裴偉士是傳染病專家，但不是世衛的工作人員，不能代表世衛組織。

閻麗夢抵美時，遭聯邦調查局(FBI)攔下並查問了幾個小時，對於福斯新聞的查詢，FBI沒有證實也沒否認閻的說法。

中國駐美國大使館則表示，他們不知道閻麗夢是誰。