要求員工手機刪抖音？亞馬遜：誤發訊息

亞馬遜(Amazon)旗下多位員工透過推特發文指出，亞馬遜對員工發出通知，指由於中國擁有的社群影音平台TikTok(抖音)恐有資安風險，員工如果透過手機收發亞馬遜公務電郵，手機就不應該下載抖音應用程式(App)；不過，亞馬遜發言人10日下午指出，員工收到的是誤發的訊息。

亞馬遜是員工規模僅次於沃爾瑪(Walmart)的美國企業，全球員工總數達84餘萬人。

亞馬遜在給員工的通知函中指出，員工必須在10日前將抖音應用程式從手機移除，才能繼續使用亞馬遜的電郵應用程式。員工還是可以從亞馬遜筆電網頁版使用抖音。

市場觀察(Market Watch)網站報導，亞馬遜發言人說：「今天早上某些員工收到的電郵通知是因為發送錯誤的緣故。關於抖音，我們的政策現階段並沒有任何改變。」

抖音則對美聯社發表聲明表示，並未收到亞馬遜的任何知會。聲明中寫道：「我們不了解他們的疑慮何在。」聲明中也表示，願意與亞馬遜對話，答覆任何疑問。

專門研究數位監控的喬治華盛頓大學(George Washington University)國際事務教授蘇珊‧艾隆森(Susan Ariel Aaronson)指出，亞馬遜主要考量可能是抖音應用程式可能截取員工個資。

艾隆森指出，亞馬遜這項宣布也可能有政治動機，「因為亞馬遜不想跟川普政府變得疏遠。」

受到數百萬美國青少年喜愛的抖音，母公司為北京「字節跳動科技有限公司」(ByteDance)。抖音除了設法消弭外界的資安疑慮之外，也嘗試與中國保持距離，並挖角迪士尼前任高層主管梅爾(Kevin Mayer)出任執行長。抖音日前已宣布，受到港區國安法通過的影響，將停止在香港的服務。

國務卿龐培歐此前接受福斯新聞網訪問時說，基於國家安全威脅考量，現正考慮禁止中國的社群媒體，「尤其是抖音」。

他說，川普政府因為國家安全因素反對華為、中興通訊(ZTE)，「至於民眾手機裡下載的中國廠商應用程式，我可以跟大家保證，美國對這個問題也會好好處理。」

龐培歐強調，民眾只要下載抖音應用程式，敏感度極高的個資訊息「就會落入中國共產黨之手」。