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批評總統惹禍？菲律賓最大電視網換照遭否決

世界日報 / 編譯中心／綜合10日電

菲律賓眾議院今天否決最大電視網ABS-CBN廣電特許經營換照案，1萬1000多名ABS-CBN員工面臨失業。菲律賓全國記者聯盟主席艾斯皮納說，眾院此舉顯示「今天民主已死」。

ABS-CBN電視網是菲國收視龍頭之一。ABS-CBN公司25年廣電特許經營權於5月4日到期，換照案交由菲國參眾兩院審查。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上任後，多次批判ABS-CBN電視網在總統大選期間對他報導時數不足、不公或偏頗，揚言將阻撓換照。

去年5月菲律賓期中選舉後，杜特蒂盟友搶得菲國參眾兩院過半席次。批評人士認為，這使ABS-CBN換照備受阻礙。

菲國眾議院立法特許經營委員會今天以70票對11票，否決ABS-CBN公司廣電特許經營換照。

眾院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）發表聲明表示：「我們已經透過立法特許經營委員會承諾，並給予國會時間，對羅培茲（Mark Lopez，ABS-CBN公司董事長）所擁有的ABS-CBN公司特許經營權申請進行公平、公正、深入且全面的審查。」

凱耶塔諾說：「對參與這些程序的任何人來說，這絕非易事。我可以向我們的國人保證，委員會達成最終決議前，已審慎考慮它將對國家造成的整體影響。」

眾議院立法特許經營委員會主席阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）說，ABS-CBN公司在24小時內可以透過眾議員，對決議提出申訴。若經提案要求再次審議，眾議院委員會必須再次開會，對申訴做出裁決。

不過，只有投票贊成否決換照的眾議員，可以代表ABS-CBN公司提出申訴。

ABS-CBN換照遭否決後，菲律賓全國記者聯盟（NUJP）、菲律賓外國記者協會（FOCAP）等組織先後發表聲明譴責。ABS-CBN員工和支持者也在電視台門口舉辦活動並點亮燭火，表達對ABS-CBN的支持。

艾斯皮納（Nonoy Espina）接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問表示：「民主今天已死。很難接受他們（眾議員）對今天的所作所為有合理解釋。」

艾斯皮納說：「這個議題怎麼可能跟新聞自由無關？這是他們報復電視台，因為他們不喜歡（ABS-CBN的）報導風格，他們不喜歡被檢視，他們不喜歡批判性新聞。」

菲國副總統羅貝多（Leni Robredo）批評，眾院決議將造成寒蟬效應。

菲律賓正副元首由公民分別選舉產生，羅貝多和杜特蒂分屬不同陣營。

羅貝多在聲明中說，眾院否決ABS-CBN換照傳達的訊息是：「如果我們不對他們（政府）百依百順，我們將被視為敵人。」這將造成寒蟬效應，其他新聞機構可能因為ABS-CBN被打壓而改變編輯方針。

她表示，人民寄望政府尊重新聞自由，但近來新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）被判網路誹謗罪成立、杜特蒂簽署反恐怖主義新法，還有ABS-CBN遭停播，似乎情況正朝相反的方向發展。

Rappler長期報導、監督杜特蒂掃毒戰，人權團體認為，瑞薩遭定罪與她對當局的批判有關。反恐新法也被人權團體抨擊，將削弱菲國人權和言論自由。

對此，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）發表聲明說，總統府對ABS-CBN議題保持中立立場。「即便我們想與上述電視網合作，我們必須遵守眾議院委員會的決議」。

菲律賓 杜特蒂 人權

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