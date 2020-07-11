新加坡國會大選 執政黨93席狂勝83席

新加坡10日舉行國會大選，破紀錄的11個政黨角逐93席。海峽時報根據選舉局公布的抽樣計票結果，執政逾半世紀的人民行動黨以83席輕鬆贏得政權保衛戰，比本屆還多一席，工人黨奪得剩下的10席。總理李顯龍選後可能交棒，這次選舉結果被視為新加坡選民對執政黨防疫成績及新一代領導人是否滿意的「同意票」。

所謂的抽樣計票就是在每個投票站隨機抽取100張選票來計算，再結合同一個選區內所有投票站的抽樣計票成績，以加權平均法統計出個別選區候選人或團隊的得票率。抽樣計票在百分之九十五的信心水準下，和最終票數誤差不超過4個百分點，但最終選舉結果還是有可能和抽樣計票結果不同，選民仍應以選舉官宣布為準。