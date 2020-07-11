推特CEO將捐300萬美元 支持美15城市基本收入計畫

社群媒體推特執行長多爾西（Jack Dorsey）9日承諾將捐出300萬美元，資助由美國15座城市市長提倡的一項「市長擔保收入保障」計畫（MGI），以協助對抗新冠肺炎疫情的經濟衝擊。

這筆錢是多爾西先前承諾捐出10億美元的一部分，他4月時宣布將捐獻28%的身家，將捐出自己在行動支付公司Square的持股，為抗疫出力；待疫情結束後，這些資金將用來資助全民基本收入（UBI）計畫、女童健康與教育等計畫。

MGI計畫由全美15位市長組成的聯盟提出，主張在疫情破壞經濟後保障城市居民有穩定收入，透過對城市居民定期發放現金，探究全民基本收入的可行性。

多爾西在推文中寫道：「這是一種工具，能縮小貧富差距、平衡系統化的種族及性別不平等問題，以及為家庭創造經濟保障。」

富比世（Forbes）報導，現年43歲的多爾西慷慨解囊，將幫助這些市長推動保障收入試驗，匹茲堡市長上周表示，計劃採取直接行動，同時主張在州和聯邦層級上進行變革。

MGI發起地加州的斯托克頓（Stockton）已率先實驗此措施，每月向125名合格居民發放500美元。

科技巨擘的一舉一動在這波疫情中備受矚目，例如蘋果公司（Apple）對中國大陸的相關捐款已增加一倍，南韓三星電子除了捐款、提供醫療用品，也將捐贈手機給被隔離的患者。