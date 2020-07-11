星國會大選／3大關鍵 李顯龍領軍 逢選必贏

新加坡總理李顯龍率領的執政黨人民行動黨（ＰＡＰ）獲勝毫無懸念，從一九六五年獨立建國至今都是執政黨的ＰＡＰ，這次是否選得不如上次二○一五年大選，甚或首度失去三分之二的席次絕對優勢，才是真正的大哉問。掌握國會三分之二席次優勢，讓ＰＡＰ得以主導修憲近五十次，從修訂國會內規到制定選舉法律。反對黨抱怨，有關選舉制度的修法讓他們很難贏得大選。

彭博資訊分析，除了選舉制度，執政黨拿得出亮眼的政績以及在野黨自己不爭氣，三大原因構成ＰＡＰ連戰皆捷的基礎。

彭博報導，新加坡大多數選民都很樂於支持政府，不認為選舉制度有什麼問題。ＰＡＰ也繳出傲人的政績：改善生活水準以及消除貪腐，協助新加坡從一個小商港轉型成為舉世數一數二的富裕國家。人均ＧＤＰ在過去六十年間飆漲超過一百五十倍，現在比美國、德國、澳洲都高。

ＰＡＰ在二○一一年大選創下最差成績後，政府轉向更為民粹的措施，像是緊縮外籍人士的工作簽證、提高對於低收入戶的開支。本屆大選如果贏得不夠漂亮，某些分析家認為，可能會影響到李顯龍在二○二二年滿七十歲前交棒的計畫。

新加坡採用選區所有候選人中最多票者當選的「領先者當選制」，一九八○年代則引入每個選區一組四到六位候選人的集選區制（ＧＲＣｓ），每組候選人至少需有一位不是占公民數四分之三華裔，說是要確保國會族群和諧，但也幫助執政黨穩操勝券。

在之前的十二次大選，儘管在二○一一年的總得票率跌到史上最低的百分之六十，ＰＡＰ的國會席次占比從未低於百分之九十三，這得利於集選區，反對黨往往連湊足夠格的人選都有困難，歷來只贏過一次集選區。

這次大選十七個集選區中包括六個四人集選區和十一個五人集選區，共占九十三個議席中的七十九席。在每個集選區，各黨派出數名候選人組團參選，一旦某黨勝出，則該黨所有候選人同時當選。

隸屬於總理府的新加坡選舉局主導選區劃分，而且往往在宣布大選前才公布，讓在野黨措手不及。新加坡國立大學法律系兼任教授陳有利表示，由於選務機關不獨立，沒有人知道選區重劃基礎，的確讓執政黨有優勢。

在野黨自己也需要檢討。ＰＡＰ對於應選席次九十三席提好提滿，竟然還有破紀錄的十個在野黨出來角逐，去年才成立的前進黨提名廿四席最多。雖然在野黨儘量避免自相殘殺，但是對於在野黨存在的目標是對執政黨問責還是取代執政黨，各在野黨意見分歧，根本不可能談合作。