披露新疆再教育營 中國要起訴德國學者？

7月8日，《環球時報》英文版引述消息人士報道，中國正在考慮起訴德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）和智庫機構澳大利亞戰略政策研究所（ASPI），指控其發布和傳播有關中國的不實信息構成誹謗。

鄭國恩近年來關注新疆人權問題，2019年5月，他通過數據研究得出推論，新疆再教育營的關押規模可能達到100萬人。自此，他的研究結果在西方成為輿論和一些國家政府批評中國人權政策的依據。他的研究中還指出，中國政府對生活在新疆的維吾爾人及其他少數民族實施強制絕育、墮胎和限制生育，以達到控制非漢族人口的目的。

前所未有的威脅

在7月9日中國外交部的例行記者會上，有記者提問求證，外交部發言人趙立堅說，有關的報道如果屬實，我對此並不感到意外。他說：眾所周知，鄭國恩和澳大利亞戰略政策研究所一貫炮制涉華謊言、誹謗中國，他們發表的有關涉華言論，早已在事實和真相面前被無情打臉，被證明是謊言和虛假信息。

任何惡意誹謗行為都應受到譴責和追究，這是常識，趙立堅還說：「我奉勸有關方面，多行不義必自斃，盡快回頭是岸。」澳大利亞戰略政策研究所被中國媒體指在澳散布中國威脅論。

鄭國恩在推特上轉發了《環球時報》的報道，稱這是中國政府對一名外國研究者直接的威脅。他7月8日的推文寫道：「這是前所未有的對一名外國學者發出的威脅。而且看來意在恐嚇媒體和其他與我合作的人士，或是那些從事類似課題研究的人。」他認為這是試圖讓我（和澳大利亞戰略政策研究所）受到孤立。

反華學者

環球網7月4日發表的評論稱，美國獨立新聞網站灰色地帶文章披露，鄭國恩是一名極右原教旨主義基督徒、福音派宗教狂熱者，是美國政府於1983年成立的極右翼組織共產主義受害者紀念基金會的所謂中國問題高級研究員，也是美國情報機構操縱設立的新疆教培中心研究課題組的骨干。

鄭國恩曾在位於德國巴符州一個小城的歐洲文化與神學學院（ESCT）任教，這是一個福音教派機構。目前，他在美國共產主義受害者紀念基金會擔任中國問題研究員。他並不否認自己是一個虔誠熱忱的基督徒。他曾對《法蘭克福匯報》表示，自己從事的工作是受到上帝的指引。

中國外交部發言人趙立堅一再對鄭國恩的宗教背景加以抨擊，並將他稱為制造虛假信息的反華學者。鄭國恩今年初曾對德廣聯表示：「他試圖把我的學術研究同宗教狂熱混為一談。這明顯是針對我的個人攻擊，以便使我的研究成果失去可信度。畢竟我的研究成果讓中國非常難堪。」

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