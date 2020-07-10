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WHO先遣小組 已赴中國調查新冠病毒起源

德國之聲 / 德國之聲
世界衛生組織總部。 歐新社
世界衛生組織總部。 歐新社

世界衛生組織（WHO）發言人周五（7月10日）公布，該機構派出的先遣小組已前往中國組織調查新冠病毒的起源。

世衛組織派出的兩位專家，一位是動物學專家，另一位是流行病學專家。他們將與中國專家合作確定調查範圍和日程。

世衛組織發言人哈裡斯（Margaret Harris）在聯合國簡報會上說：他們動身了，已經起飛了。他們是先遣小組，前往確定調查範圍。

哈裡斯周四在回顧新冠疫情全球應對情況時說，世衛組織不會插手這次獨立調查。從現在開始，世衛組織完全放手。

世衛組織的這次使命具有政治敏感性。美國作為聯合國機構的主要資助國，指責世衛組織未能正確處理疫情，並且偏袒中國，宣布退出該組織。

在周五的記者會上，中國外交部發言人趙立堅說，中國率先邀請世衛組織派專家共同討論科學溯源問題，反觀美國不僅宣布退出世衛組織，還將抗疫問題政治化，熱衷於甩鍋抹黑。

在5月舉行的世界衛生大會上，超過120個國家要求調查疫情的起源。中國堅持要世衛組織主持調查，並且等到疫情得到控制之後才開始進行。目前，美國、巴西和印度的感染人數仍在上升。

世衛組織上一次赴中國考察的時間是2月份，專家組負責人是來自加拿大的醫生艾爾沃德（Bruce Aylward），他贊揚了中國抗疫措施和信息共享。隨後，加拿大和美國官員批評他對中國網開一面。

根據美聯社調查報道，世衛組織的內部會議錄音顯示，該機構專家們對中國提供的疫情資訊滯後而且嚴重不足非常不滿。他們抱怨中國推遲一周以上才發布三家政府實驗室完全破解的病毒基因序列。

世衛組織高層官員私下抱怨，在1月6日開始的那關鍵的一周裡，中國沒有分享足夠的數據，用來評估病毒是否能在人際間有效傳播，以及對世界其他地方帶來何種風險。

本文章由德國之聲授權提供】

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