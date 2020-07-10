病因不明？冠狀病毒？撲朔迷離的哈薩克疫情

哈薩克斯坦衛生部周五(7月10日)對外界表示，一些中國媒體所稱哈薩克斯坦出現新型肺炎的信息是錯誤的，並強調該國細菌性、真菌性以及病毒性肺炎感染的統計數據符合世衛組織的指導方針，其中也包括了不明原因肺炎。

兩天前，哈薩克斯坦衛生部長阿列克謝·崔(Aleksei Tsoi)在新聞發布會上表示，該國患上肺炎的人數比確診新冠肺炎的人數多2至3倍，且存在死亡病例。他表示，衛生部計劃在近日、爭取在下周公布各類肺炎患者的准確人數。他承認，哈薩克斯坦的新冠肺炎病例數據統計可能存在不足。

阿列克謝·崔6月25日剛剛上任，接替因疫情防控不利而遭總統解職的前任衛生部長比爾塔諾夫(Elzhan Birtanov)。後者本人在6月17日也被確診感染了新冠病毒。目前，哈薩克斯坦出現了新一波新冠疫情高峰，多地開始重新執行防疫封鎖措施，7月9日單日新增確診病例升至創紀錄的1962人，累計感染人數達5.5萬。包括執政數十年、現已79歲高齡的前總統納扎爾巴耶夫(Nursultan Nazarbaev)在內的眾多政要也在近期遭感染。

遭到假消息指控後 中國大使館悄悄訂正

而哈薩克斯坦指責中國媒體傳播不實消息之風波，則源於7月9日晚間中國駐哈大使館的一則消息。大使館通過其官方網站、官方微信賬號發布消息提醒在哈中國公民注意防範不明肺炎，並引述哈薩克斯坦媒體稱，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高。截至目前，三地已有近5百人感染、30余人病危。今年上半年，哈肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。大使館一方面指出，哈衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性，呼籲中國公民不造謠、不信謠、不傳謠，另一方面則強調該病致死率遠高於新冠肺炎。

這則由中國大使館發布的消息，被中國國內媒體廣為轉載。而哈薩克斯坦衛生部在7月10日的反駁中則強調，阿列克謝·崔在7月9日的肺炎感染情況通報中，已經對病因進行了細菌性肺炎、真菌性肺炎以及根據ICD-10標注的病毒性肺炎(病因不明)分類，因此中國媒體所稱的哈薩克出現新型不明肺炎之消息不實。

在今年6月底，哈薩克斯坦一名免疫學家也曾經指出，該國正在流行另外一種病因尚不明確的肺炎疫情，患者體內並未檢出新冠病毒，但病原體99.999%仍應是一種冠狀病毒。

根據谷歌網頁快照的記錄，7月10日哈薩克斯坦衛生部發布駁斥聲明後，中國駐哈薩克斯坦大使館官方網站修改了前一天發布的消息。原文中的哈肺炎訂正為哈境內非新冠肺炎；該病致死率遠高於新冠肺炎之表述則被完全刪除。

中國外交部發言人趙立堅也在7月10日的例行記者會上被問及了哈薩克斯坦疫情以及相關的假消息之指控。他回應說，建議向哈方有關部門了解，中方也希望了解更多的信息；中方希望與繼續哈方一道攜手抗擊疫情，維護兩國公共衛生安全。

另據中新社報導，中國疾病預防控制中心主任高福就中國大使館所稱哈薩克斯坦出現不明肺炎表示：沒有進一步消息，正在調查。

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