美國國務院批准川普政府第七次對台軍售

在美中關系趨緊之際，美國國務院又批准一項總價值6.2億美元的對台軍售案，將為台灣已有的愛國者防空導彈更新換代及認證測試。

美國國務院表示，最新對台軍售是為了應對不斷增大的中國威脅。和大多數國家一樣，美國沒有和台灣建立正式邦交，但是依照其《台灣關系法》對台軍售，令台灣得以自我保護。中國宣稱擁有現已建立民主制度的台灣的領土主權，一再譴責美國對台軍售。

美國國務院周四（7月9日）稱，台灣方面要求購買這些配件更新其愛國者導彈，讓其持續30年的作戰壽命。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）將成為這筆交易的主要承包商。

美國國務院稱，這項交易通過支持台方武器裝備現代化的持續努力，令其保持強大的防御能力，服務於美國的國民、經濟和國防利益，台方將以此增強其國土保護能力，防御地區間的威脅。台方將毫無障礙地將這些配件更新到它的武器裝備之中。

台灣國防部表示，預計這筆交易將在下個月內著手進行。

台灣國防部稱：「此次軍售是川普政府迄今對台第七次軍售，充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全伙伴關系，共同維護台海及區域和平穩定。」

台灣認為來自中國的威脅在增大，例如中國空軍和海軍在台灣附近水域進行定期軍事演習。為此，台灣一直在加強防御能力。台灣軍隊訓練有素，裝備精良，大多使用美國制造的武器設備。中國擁有人多勢眾的優勢，以及國產先進武器，例如隱形戰鬥機。

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