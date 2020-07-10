梅克爾發言人團隊中有人為外國從事間諜活動

德國聯邦政府新聞與信息局一官員疑似從事間諜活動。該機構由政府發言人賽博特負責。據聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）周四（7月9日）公布的2019憲法保護報告，聯邦刑事局已根據聯邦總檢察院指令在2019年12月對這名涉嫌男子采取了「行政措施」。相關調查程序尚未結束。

在接待處工作

聯邦總檢察長弗朗克（Peter Frank）在《圖片報》上證實，已對這名男子展開涉嫌從事間諜活動調查。該報報道說，當事人是聯邦新聞和信息局來訪接待處的一名工作人員，其辦公室已被搜查。報道說，涉嫌人為中層官員，有移民背景。

聯邦新聞局不願對此案置評。一名發言人表示，「對尚在進行中的調查程序以及對人事問題，我們均無可奉告。」

埃及情報機構在德也有活動

根據該憲法保護報告，埃及對外情報總局（GIS）和國家安全局（NSS）在德國活動頻繁。報告稱，它們的主要目的是，獲得有關在德生活的例如穆兄會成員這樣的埃及反對派人士的信息；基督教科普特社區成員亦可能是其關注對象。憲法保護報告指出，埃及情報機構試圖收買在德國生活的埃及人，為其搜集情報。

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