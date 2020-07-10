中共海外「獵狐」 FBI開始出手反制

聯邦調查局(FBI)局長雷伊7日指控中共總書記習近平主導「獵狐計畫」，追查海外批評中共的人，要求當事人「返回中國或自殺」，否則威脅逮捕在中國的家人，數百名美國華裔公民或綠卡持有者成對象。「華爾街日報」報導，FBI正調查中國流亡商人郭文貴和白宮前政治顧問巴農的金錢來往關係。到底FBI是在反制中共，或「呼應」中方，也在清理美國門戶？

美中近期摩擦擴大，開始深入民間。國務卿龐培歐說，考慮禁用和中國有關的社群媒體如抖音(TikTok)等，因為中共利用它們竊取美國人個資。中共駭客曾竊取美方1.47億筆個人和聯邦公務員資料，華府決定全方位對中共開戰，成為川普競選連任主軸之一。

中印邊界衝突後，印度近日禁用59種中國社群軟體。彭博報導，白宮致函美國鐵路退休協會，建議把數億美元投資中國的基金抽回來；美國正重演孤立伊朗、試圖把中國伊朗化的做法，是尼克森美中建交以來，雙方關係最深刻的轉變。

很多評論認為美中已進入新冷戰。川普政府除了在金融領域尚未出手(中共卻在減持美債、發展數位貨幣，和俄國、伊朗等合作加速「去美元化」)，兩國各領域全面交鋒，未來世界可能劃分為兩個不同科技規格和標準、也有兩套意識形態和價值觀的大板塊。

共和黨全國委員會月前已制訂今年競選政綱，以「反中」為主軸，川普身體力行最徹底。幾位閣員和高官連續嚴詞批中共，龐培歐、國安顧問歐布萊恩、雷伊都發出強烈聲音，司法部長巴維理、副總統潘斯和主帥川普未來四個月如對中國有震撼性談話，都不意外。

雷伊指責習近平主導「獵狐」計畫，確有其事。2014年，中共獵狐專案本是追捕海外貪官，確實也誘逼或引渡100餘名貪官回國，中方還曾交一份貪官名單給美方；但美方認為，中共想抓的海外中國人有很多是政治性案件，包括令計劃的弟弟令完成，黑名單在壓制不利中共的聲音。

中共對海外整肅行動，習近平上台前已存在，只是現在變本加厲，擴大對象。譬如2013年以敢言批判中共的美籍網路大咖薛蠻子，返北京探親被以嫖娼罪抓捕，被迫在央視新聞聯播認罪；近年發表多篇文章嚴厲批判習近平的清華大學教授許章潤，已罹癌症，人在北京，近日卻被警方以他在四川嫖娼罪嫌逮捕，迄今音訊全無。

中共近日發動「全面清查政法系統」。本是用來對付自己人的政法系統成肅清對象，被指是習近平極度缺乏安全感，才對內發動「延安整風」；對照港版國安法，海外華人發表中共不喜歡的言論，入境或過境香港都可能被捕，明顯有威懾恐嚇境外華人意味。

這些舉動讓人想起2015年，國安人員越境在香港綁架銅鑼灣書店五位東主和員工；2018年，海航集團董事長王健在法國公務考察，意外跌落小山坡致死；2018年12月，華為公主孟晚舟被捕當天，史丹福大學55歲終身教授張首晟驚傳跳樓身亡，都引發國內外譁然或質疑。

中共或許認為，1984年台灣軍情局派竹聯幫陳禮等黑道人士，來舊金山暗殺出版「蔣經國傳」的作家江南；沙烏地阿拉伯2018年也派特工，在土耳其大使館殺害批評沙國政府的華盛頓郵報記者卡舒吉，美國都沒太計較。來美誘逼「犯罪」者返國，何罪之有？

FBI調查郭文貴和巴農金錢關係，實際上可能著重如何運用郭文貴反制中共。中共國安官員曾來紐約勸郭文貴回國，但郭和被判無期徒刑的國安部前副部長馬建關係密切，手上應握有中共黑材料，豈會相信北京？美國政府手上更有一份受保護的中國人名單，箇中因果複雜，水很深。

龐培歐警告要禁用中國社群媒體，對照臉書、推特日前清除20萬個與中共宣傳有關的帳戶。雷伊說，FBI現有5000件和中國反間諜案正調查中，平均每十小時增加一件；過去十年，中國經濟間諜案增加1300%，顯見美國被中共滲透非常嚴重。

美方大動作有多層意義：一，這是政治表態，警告北京，美國醒了。二，反擊中共滲透，清查在美潛伏的中共代言人和支持者，威嚇這類華人。三，國會多個法案有制裁中共官員條文，沒有FBI配合都成空包彈；美方宣布制裁中共新疆黨委書記陳全國等人，須先對中共官員海外家屬、暗藏財產全面摸底，今後隨時可能出現爆炸性發展。