新加坡國會大選 「11黨192候選人」參戰創紀錄

新加坡國會大選10日登場。這場疫情下的選舉，共有11個政黨192名候選人，角逐單選區與集選區共93席，參選政黨數量創下紀錄。但反對黨唯一擁有國會席次的工人黨黨魁畢丹星表示，在疫情期間舉辦大選，可能會讓選民傾向支持執政黨。

這次選舉的震撼彈，包括副總理兼財政部長王瑞杰離開耕耘多年的淡濱尼集選區，轉戰東海岸集選區對決工人黨團隊。王瑞杰被視為總理李顯龍的接班人，這次能否拉抬執政黨在東海岸集選區的選情備受關注。

集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。這次是工人黨第四度挑戰東海岸集選區，2015年大選，人民行動黨雖保住這個選區，但得票率僅60.7%，低於當年全國得票率69.9%。

曾是人民行動黨國會議員的新加坡前進黨現任黨魁陳清木，這次率隊親征西海岸集選區，對上由社會及家庭發展部長李智陞和通訊及新聞部長易華仁等人組成的人民行動黨陣營。

人民行動黨上屆大選在西海岸集選區獲得78.6%得票率。但這個選區包含陳清木老地盤亞逸拉惹區，他的個人魅力加上李顯龍胞弟李顯揚的支持，是否足以撼動選情，成為外界關注焦點。

不同於以往，這次競選期間因應疫情考量，禁止大型造勢活動，取而代之的是各政黨透過更多的電視曝光與線上活動與選民互動。

不過，與選民面對面、直接接觸的重要性仍無庸置疑。各候選人依舊花許多時間走訪市場、小販中心等地拜票，但為防疫需求，他們也戴上口罩並盡可能保持社交距離。