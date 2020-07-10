致死率超越新冠病毒！哈薩克爆不明肺炎 月奪628命
全球為新冠肺炎焦頭爛額之際，再有不明肺炎爆發！中國駐哈薩克大使館9日通報，6月中旬以來哈薩克3個州的肺炎發病率較同期顯著升高；總計今年上半年，哈國肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，致死率遠高於新冠肺炎。
北京商報報導，6月中旬以來包括阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高，截至目前，三地已有近500人感染、30多人病危。
今年上半年，哈薩克肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民，此事獲世界衛生組織（WHO）在3日的新聞發布會證實，並說該病致死率遠高於新冠肺炎。
世衛技術聯絡人、哈薩克衛生部首席衛生博士亞斯梅干貝多娃表示，2020年此疾病的平均發病率增加55%，6月有628人死於不明肺炎，單月的發病率成長400%。
此外，據哈薩克首都努爾蘇丹數據，7月至今，每天有300人診斷出患有肺炎送醫。市長說，該市有5894人感染病毒，其中1224人患有肺炎。
哈衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性，中國駐哈使館提醒在哈中國公民注意上述情況，切實提高防範意識，降低感染風險。
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