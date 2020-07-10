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CNN曝光衛星影像 「北韓秘密造核彈頭」

世界日報 / 編譯中心╱綜合9日電

美國有線電視新聞網（CNN）取得最新衛星影像，顯示先前未公開的、平壤萬景台元魯里一帶的北韓設施近期有動靜，研究人員懷疑北韓在此建造核彈頭。不過南韓國際廣播電台報導，南韓軍方和情報當局否認有相關消息。

CNN公布的衛星影像攝於去年7月9日及今年5月30日，顯示這處位於平壤元魯里村的工廠，據信與北韓核子發展計畫有關，且仍在使用中。

專門研究公開來源情報的專家說：「這裡有北韓核子設施的一切特徵，例如安全界線、現場住屋、未公布的領袖造訪紀念碑，還有地下設施。而且此處就在一座完全沒有這些特徵的瓶裝水工廠隔壁。」、「最顯眼的是所有車流。這座工廠非常繁忙。工廠活動在（非核化）談判期間和現在都並未減緩，仍在製造核武。」

不過，南韓一位消息人士表示，CNN提到的平壤元魯里一帶並非直接開發或生產核武器的設施所在地，報導提到的設施並非北韓核開發活動的重要設施。

另一位消息人士稱，元魯里地區一直被懷疑設有核項目支援設施，但當地究竟開展哪些活動尚不得而知，韓美正保持密切關注；南韓國防部副發言人文洪植9日表示，現階段不宜具體透露相關信息。

位於加州的詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究人員於2015年發現這座工廠，原本選擇不公開消息，因為無法確定這處設施在北韓核子計畫內的特定作用。

不過，由於美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的北韓議題專家潘達（Ankit Panda）即將出版新書，內文提到這座工廠的名稱及功能，使得廠址成了涉及公共利益的問題。

潘達在這本名為「金正恩與核武」（Kim Jong Un and the Bomb）的書中寫道，據信這座工廠主要與核彈頭製造有關，若北韓領袖金正恩需要分散庫存「以提升危機應變能力」，也可用來貯存核武。

記者詢問這座工廠是否可判斷為北韓核子計畫一環，美國中央情報局（CIA）及國防部都不予置評。美國與北韓之間的非核化談判仍停滯不前。

北韓 核武 南韓

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