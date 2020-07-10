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平壤稱特金會今年無望 金與正：朝鮮現階段無法去核

德國之聲 / 德國之聲
金與正。圖／德國之聲提供
金與正。圖／德國之聲提供

朝鮮官媒朝中社周五 (7月10日)清晨報導，朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正周五表示，金正恩今年與特朗普舉行新一輪峰會的可能性不大，但也重申朝鮮沒有意願威脅美國。

朝鮮報導指出，金與正表示，與美國再開一次峰會只會對美國有好處，並強調朝鮮並無意威脅美國。金與正重申，她個人的看法是金正恩與美國總統特朗普今年內應該不會舉行另一場峰會，但她話鋒一轉，又說「我們永遠無法完全下定論」。

然而與前幾次的聲明相比，金與正的語氣似乎緩和了不少，她還透露自己得到許可能觀看美國七月四日慶祝獨立的相關影片。她表示：「我們沒有意圖要恐嚇美國。只要他們不干擾我們的事物並傷害我們，所有事情會如往常一般的進行。」

美國國務卿蓬佩奧當地周四 (7月9日) 也表示，他對於與朝鮮重啟對談感到非常有希望，並強調他不排除兩國元首再次展開峰會。與此同時，美國副國務卿比根（Stephen Biegun）周四剛結束在韓國的三天訪談，雖然他公開否認自己這趟旅程是為了跟朝鮮官員會面，但也重申美國保留與朝鮮公開對談的可能性。

朝鮮近期多次透過公開聲明拒絕與美國展開新的對談，而金與正也多次表示朝鮮主要是認為美國提出的政策都充滿敵意、只對美方有利，包含持續對朝鮮施行制裁。金與正説：「我們從沒說朝鮮永遠不會去核武化，但我們也很清楚的表達，我們現在做不到。」

金與正還說金正恩交代她向特朗普問好，並祝福特朗普一切成功順利。然而，即便兩國元首的關系良好，美國政府仍會以敵對的態度對待朝鮮。金正恩與特朗普會面過三次，不過兩人仍難以針對朝鮮的核武問題達成共識，也無法順利解除美國對朝鮮所施行的國際制裁。

楊威廉/張慈 (法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

金與正

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