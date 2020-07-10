嚴重侵害人權 美宣布制裁「黨委書記」等4新疆官員
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）9日表示，新疆自治區的黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖和公安廳黨委書記王明山，涉嚴重侵害新疆少數族群的人權，美國將對其實施赴美簽證限制，三人及其直系親屬無法入境美國。
龐培歐說，當中共侵害穆斯林和新疆少數民族的人權時，美國不會袖手旁觀。
美國財政部發出新聞稿制裁上述三人，及公安局前黨委書記霍留軍，另外，新疆公安局也是受制裁的實體（entity）。
財政部指出，公安局與其兩任黨委書記霍留軍和王明山，鎮壓新疆地區少數民族，2017年以來，拘留營中至少關押100萬名穆斯林，並以AI系統紀錄新疆地區民眾的生理特徵，追蹤拘捕維吾爾人，這套系統幫助中國大陸在新疆地區建立警察國家。
財政部表示，陳全國不只在新疆治理劣跡斑斑，他2016年以前在西藏自治區也對少數藏族實施強烈控制手段，陳全國2017年聲稱要打擊恐怖主義與維持穩定，在新疆擴建所謂的「教育轉化培訓中心」；朱海侖曾是陳全國的副手，負責維持自治區內的安全與執法，現在是新疆人大常委副主任。
財政部指出，依據「全球馬格尼茨基人權問責法」的行政命令實施制裁，對於被指定的制裁對象，凍結在美財產禁止交易和拒絕入境。
美國商務部去年已將新疆公安局列入出口管制的黑名單，也曾預告將對侵害新疆人權的中國大陸官員實施制裁，這應為首次公布制裁的官員名單。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言