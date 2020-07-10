嚴重侵害人權 美宣布制裁「黨委書記」等4新疆官員

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。美聯社
美國國務卿龐培歐。美聯社

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）9日表示，新疆自治區的黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖和公安廳黨委書記王明山，涉嚴重侵害新疆少數族群的人權，美國將對其實施赴美簽證限制，三人及其直系親屬無法入境美國。

龐培歐說，當中共侵害穆斯林和新疆少數民族的人權時，美國不會袖手旁觀。

美國財政部發出新聞稿制裁上述三人，及公安局前黨委書記霍留軍，另外，新疆公安局也是受制裁的實體（entity）。

財政部指出，公安局與其兩任黨委書記霍留軍和王明山，鎮壓新疆地區少數民族，2017年以來，拘留營中至少關押100萬名穆斯林，並以AI系統紀錄新疆地區民眾的生理特徵，追蹤拘捕維吾爾人，這套系統幫助中國大陸在新疆地區建立警察國家。

財政部表示，陳全國不只在新疆治理劣跡斑斑，他2016年以前在西藏自治區也對少數藏族實施強烈控制手段，陳全國2017年聲稱要打擊恐怖主義與維持穩定，在新疆擴建所謂的「教育轉化培訓中心」；朱海侖曾是陳全國的副手，負責維持自治區內的安全與執法，現在是新疆人大常委副主任。

財政部指出，依據「全球馬格尼茨基人權問責法」的行政命令實施制裁，對於被指定的制裁對象，凍結在美財產禁止交易和拒絕入境。

美國商務部去年已將新疆公安局列入出口管制的黑名單，也曾預告將對侵害新疆人權的中國大陸官員實施制裁，這應為首次公布制裁的官員名單。

新疆 公安 人權

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