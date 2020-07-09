首爾市長涉性騷失蹤 警消大舉搜索迄無所獲

南韓首爾市長朴元淳驚傳失蹤，他的女兒9日下午報案，稱父親當天早上在家中留下類似遺言的字句後就不知去向，手機也關機。首爾警方大舉搜索，出動兩個中隊及一個刑事小組共近400人，加上無人機和警犬，並請求兩家電信公司調查手機最後定位資訊，至9日深夜仍未發現其下落。

首爾市政府及警方指出，朴元淳9日上午約10時44分離開位於鐘路區嘉會洞的市長官邸，戴著黑色帽子，穿著深色夾克，背黑色背包。

警方調閱監視器，發現他曾出現在城北洞地區，最後身影出現在臥龍公園關機前的手機訊號位於城北洞，因此在吉祥寺、臥龍公園及北嶽山等處地毯式搜索。首爾消防隊亦出動特別救援隊加入尋人，警消入夜後仍持續搜索，若仍無法找到人，計畫翌日清晨出動直升機。

首爾市政府為朴元淳失蹤召開緊急會議，警方已封鎖市長官邸周邊道路。警方亦證實在市長官邸找到朴元淳的遺言，坦言做好最壞的打算。

美聯社引述南韓SBS電視台報導，朴元淳的前女秘書8日晚間報案，指控長年遭朴元淳性騷擾，但尚不知此事是否與失蹤案有關。這名秘書表示，自2017年開始被朴元淳不當碰觸身體，要求她傳送個人照片，而且受害者不只她一人，市府其他數名女職員也有同樣遭遇，報案女子還向警方出示與朴元淳的對話紀錄作為證據。首爾警察廳和市長辦公室稱無法確認報導內容。

首爾市政府說，市長9日因身體不適請假，沒有上班，市府當天上午已宣布，因「不得已的原因」取消朴元淳當日所有行程。朴元淳原訂9日下午會見家均衡發展委員會主席，因他請假而臨時取消。