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龐培歐：WHO失能 台灣無法參與WHA就很能說明問題

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。美聯社
美國國務卿龐培歐。美聯社

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）9日表示，世界衛生組織（WHO）失去執行基本任務的能力，無法警告世界各國，免受疫情之害，也沒能讓中國大陸為此負責，他舉例，當美國試圖讓台灣能以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），中共發揮影響力阻止台灣參與，這就很能說明問題。

龐培歐9日舉行電話記者會，說明美國外交政策。他談到包括WHO和世界貿易組織（WTO）等多邊機構，在履行其基本任務上都不順暢，美國不是第一次談WHO運作失敗的問題，這次新冠肺炎發生，WHO無法讓中共願意協助識別零號病人和如何應對中國大陸讓病毒傳播到全世界的問題。

龐培歐表示，這些問題都未解，WHO有責任找到答案，並追究這些不遵守規定的國家，而中國大陸顯然就是。

龐培歐說，WHO每年花費數十億美元的資金，無法確保維持全球健康，當美國試圖做一個簡單的事情，讓台灣能以觀察員身分參與WHA，中共加以阻止，這就很能說明問題。

龐培歐也提到，持續希望能與北韓進行實質對話，說服北韓作出減少武器擴散等根本性改變，這是根據在美朝在新加坡會談的結果。

美國國務院負責北韓事務的副國務卿畢根（Stephen Biegun）剛結束訪問首爾的行程，國務院發言人歐塔加斯表示，畢根重申對韓朝合作的支持，表示願意繼續進行與北韓的對話，並讚揚南韓的民主價值，在回應疫情中發揮了榜樣的作用。

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