哈薩克爆發不明肺炎！致死率高於新冠肺炎 陸籲民眾防範

哈薩克爆發不明肺炎。根據哈薩克媒體報導，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期明顯升高，截至目前，三地已有近5百人感染、超過30人病危。上半年，哈薩克肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括大陸公民，該病致死率遠高於新冠肺炎。哈薩克衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未給予明確定論。大陸駐哈薩克大使館提醒在哈薩克大陸公民注意上述狀況，切實提高防範意識，降低感染風險。

據澎湃新聞報導，哈薩克政府機構提醒大陸民眾：第一，密切關注當地政府和大陸駐哈薩克大使領館發佈的訊息，不造謠、不信謠、不傳謠；第二，做好防範措施，盡量減少外出活動，避免到人員密集的公共場所。注意個人防護和手衛生，保持良好衛生和健康習慣，外出佩戴口罩，勤洗手，勤消毒，勤通風；第三，若出現可疑症狀，應主動及時就醫，就診時應告知醫生旅行居住史及接觸人員，積極配合開展相關調查。