陸外交部：中印邊防部隊已脫離一線接觸 邊境局勢緩和

近期中印邊境衝突問題備受關注。大陸外交部發言人趙立堅9日表示，目前，中印兩國邊防部隊根據軍長級會談達成的共識，在中印邊界西段加勒萬河谷等地區已經脫離一線接觸。中印雙方將繼續透過軍事和外交管道保持對話溝通，包括舉行新一輪軍長級會談和中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，

據澎湃新聞報導，有知情人士指出，在中印兩軍從中印邊界西段完成脫離接觸後，雙方將舉行聯合核查，以評估撤軍進程的落實，兩國軍隊將舉行廣泛會談，討論恢復邊境地區和平與安寧的方式。

趙立堅於9日在例行記者會上指出，目前，中印兩國邊防部隊根據軍長級會談達成的共識，在中印邊界西段加勒萬河谷等地區已經採取有效措施，脫離一線接觸，中印邊境局勢整體穩定，趨向緩和。中印雙方將繼續透過軍事和外交管道保持對話溝通，包括舉行新一輪軍長級會談和中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的各項共識，共同推動邊境地區局勢進一步緩和、降溫。