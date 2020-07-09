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巴西總統幕僚涉散布假新聞 臉書帳號被停權
社群龍頭臉書（Facebook）今天將多個社群媒體帳號停權；據臉書表示，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和他兩個兒子的雇員使用這些帳戶，在網路散布對立的政治訊息。
臉書表示，儘管有人試圖掩蓋幕後主使者的真正身分，臉書仍找出這和巴西兩位議員以及巴西總統與其兒子的幕僚有關連。
臉書網路安全政策負責人葛萊徹（NathanielGleicher）表示，這些帳號是因使用假身分及其他類型的「協同性造假行為」（coordinated inauthenticbehavior），違反臉書規範，而遭移除。
葛萊徹說，並無證據顯示這些政治人物本身在營運這些帳號。
他在臉書於公司部落格做此宣布前告訴路透社：「我們可以證明的是，那些辦公室的雇員，在我們的平台上從事這類行為。」
臉書表示，今天也停權了另3批帳戶，包括被歸因於美國總統川普友人兼顧問史東（Roger Stone）的帳號。
記者請巴西總統辦公室發表評論，尚未得到回覆。
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