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南韓首爾市長朴元淳失蹤！留遺言手機關機 女兒急報警
南韓首爾市長朴元淳的女兒9日下午約5時向警方報案，表示父親行蹤不明，失蹤前4至5小時前在家中留下像是遺言的話，目前手機關機找不到人，警方正派員搜尋。
64歲的朴元淳曾是人權律師，2011年當選首爾市長，2014、2018年成功連任。
韓聯社報導，警方出動無人機和警犬，正在搜尋朴元淳下落。
首爾市政府說，朴元淳市長今天因身體不適，沒有上班。市府早上已宣布朴元淳今天所有行程取消，目前正在了解情況。
【中央社／首爾9日綜合外電報導】
韓國首爾市長朴元淳今天疑似留下遺言後離家，並把手機關機，他的女兒在下午報警後，警方已派人尋找朴元淳下落。
韓聯社報導，警方表示朴元淳的女兒當地時間下午5時17分左右報警，稱父親「約4到5小時前留下類似遺言的話後就離家，連手機都關機」。
警方目前派出2個中隊的警力及無人機搜尋朴元淳。
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