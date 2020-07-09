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無人機大對決 利比亞內戰揭戰爭新貌

中央社 / 的黎波里8日綜合外電報導

利比亞內戰過去6個月，已有分屬交戰雙方的17架土耳其「拜拉克塔」（Bayraktar TB2）與8架中國「翼龍」等大型無人機被毀，利比亞內戰儼然成一場世界最大規模的無人機大戰。

利比亞內戰淪外國強權間的代理人戰爭，又意外成了無人機戰爭舞台。土耳其為聯合國所支持、首都在的黎波里的利比亞「全國團結政府」（GNA）撐腰，而設於東部班加西（Benghazi）的軍閥哈夫塔（KhalifaHaftar）政權，則有阿拉伯聯合大公國、埃及、俄羅斯在後支持。

軍事新聞網站Defense World.net引用Dronewars.net網站7月1日一份報告指出，光4月和5月就有15架無人機在利比亞被擊落或墜毀。Dronewars.net的資料是根據「可靠來源」的照片與影像彙整所得。

聯合國所承認的政府軍使用土耳其製無人機，與起義軍閥哈夫塔「利比亞國民軍」（LNA）所用的中國製無人機大戰；哈夫塔部隊的中製無人機是阿拉伯聯合大公國所提供。

交戰雙方也都至少發生過一次誤擊自家無人機的窘況。Dronewars.net報告表示，要在雙方誇大戰果與文宣裡弄清哪些是墜毀或被擊落不易，雖然無人機摔掉都被雙方稱為擊落，但有殘骸影像顯示一些摔下者幾乎完好，代表不必然是被飛彈打中。

Dronewars.net的資料庫包含今年初以來23架土耳其製無人機墜毀/被擊落的資料，其中有3架「拜拉克塔」無人機是於2月與3月在敘利亞被毀。

聯合國安理會一份1月15日發布的報告就已指出，阿拉伯聯合大公國與土耳其分別發動超過850次、250次無人機攻擊；更早一份去年12月的安理會報告比較雙方無人機後認為，哈夫塔部隊所用的中製無人機有顯著優勢。

中國「翼龍II」供對地攻擊的載彈量，是政府軍所用土耳其製無人機的8倍，此外哈夫塔部隊的無人機都使用能覆蓋利比亞全境的衛星數據鏈，「讓哈夫塔部隊有完整的攻擊能力並能在當地取得空優」。

Defense World.net稍早在6月的報導也指出，至少有23套俄製「鎧甲」（Pantsir）在利、敘兩國境內遭土耳其製無人機摧毀，顯示無人機在中東戰場日益大行其道。

土耳其 利比亞 聯合國

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