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新冠恐傷腦 英學者擔心：百年前「西班牙流感慘劇」重演

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電

英國最新研究顯示，新冠病毒會傷及患者腦部，導致患者出現包括發炎、思覺失調等嚴重的神經系統併發症，甚至有患者出現譫妄症、幻覺。

中央社報導，倫敦大學學院（University College London）8日發表的一份研究，描述了43名新冠肺炎患者出現的暫時性大腦功能失調、中風、神經傷害等大腦嚴重影響。最近也有多份研究發現，2019冠狀病毒疾病可能導致腦損傷。

科學家憂新冠疫情後 腦炎大流行

這份研究讓科學家擔心，1918年西班牙流感慘劇會重演。

研究共同主持人倫敦大學學院神經學研究所（Institute of Neurology）榮譽副教授詹迪（Michael Zandi）說：「現在還不知道，我們會不會看到與這場疫情相關的大量腦損傷病例，類似於1918年流感大流行之後，1920和1930年代出現大量流行性腦炎的那種情況。」

路透報導，加拿大西安大略大學神經科學家歐文（Adrian Owen）擔心，「若有數以百萬計的人罹患新冠肺炎，如果一年內我們有1000萬人康復，而那些人有認知缺陷…那就會影響他們的工作能力以及日常活動能力。」

研究團隊指出，在新冠肺炎疫情爆發之前，他們在倫敦的專科診所大概每個月會出現一例急性瀰漫性腦脊髓炎案例，但是這份研究期間，罹患率已升高到每週至少一例，這是「讓人擔心的增加」。

新冠肺炎 患者 疫情

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