中俄領袖熱線：堅定相互支持 反對外部干涉

中國國家主席習近平8日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，雙方均表示在維護國家主權、反對外部干涉上，繼續堅定相互支持。

新華社報導，習近平向蒲亭表示，日前，俄方順利舉行全民投票，高票通過憲法修正案，充分體現了俄羅斯人民對俄羅斯政府的支持以及對俄羅斯政府治國理念的認同。中方將一如既往堅定支持俄方走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄方加快實現發展振興。

習近平強調，當前國際形勢變化很快，中俄作為全面戰略協作夥伴，密切戰略溝通合作十分必要。「中方願同俄方繼續堅定相互支持，堅決反對外部干涉破壞，維護好各自國家主權、安全、發展利益，維護好雙方共同利益」。

報導稱，蒲亭表示，近日俄羅斯全民投票高票通過憲法修正案，有助於維護俄長期政治穩定，更好捍衛國家主權，反對外部干涉。俄中均珍視本國主權安全，始終堅定相互支持，無論是在疫情（2019冠狀病毒疾病）艱難時刻相互伸出援助之手，還是不久前中國人民解放軍儀仗隊赴俄參加紅場閱兵式，均再次印證了這點，「俄中關係正處於歷史最高水準」。

蒲亭並稱，俄方堅定支持中方在香港特別行政區維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑釁行為，相信中方完全有能力維護香港長期繁榮和穩定。

根據克里姆林宮事後發布的新聞稿，兩國元首昨天通話是由中方提議的。

發布稱，習近平就俄羅斯憲法修正案全民投票順利舉行向蒲亭表示祝賀，並指此舉對鞏固俄羅斯國家體制極其重要。

兩國領導人並表示，「在維護國家主權、反對外部干涉、捍衛國際法準則問題上繼續堅定相互支持」。

但克宮新聞稿並未提及香港問題。

中國上月底通過實施「港區國安法」，引發美、英等西方主要國家譴責反對；中方則反批他們「干涉內政」。

俄羅斯2日高票通過修憲公投，重設蒲亭的總統任期限制，得以讓他在2024年任期結束後，繼續參選總統，最多可以做到2036年，事後遭反對派指責作弊，引發美國、歐盟表達關切。